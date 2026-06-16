Hospital de Novo Hamburgo tem novo espaço para a traumatologia

O Hospital Municipal de Novo Hamburgo segue com obras de infraestrutura e remodelação para qualificar o atendimento à população. A melhoria mais recente foi a ampliação e modernização da Traumatologia que, desde maio, deixou a área da Emergência e passou a funcionar em um espaço exclusivo e totalmente remodelado no segundo andar da instituição.
A mudança estratégica representou um aumento de 100% na estrutura física disponível. Anteriormente, as consultas médicas e a aplicação de gesso dividiam o mesmo ambiente. Agora, o setor conta com dois consultórios independentes, sala de gesso e uma área de espera exclusiva. O setor do hospital realiza uma média de 100 atendimentos diários entre casos ambulatoriais e de urgência, contando com uma equipe diária de cinco médicos traumatologistas.
A separação física da Emergência geral era uma demanda antiga dos usuários. Ao ganhar um espaço próprio, o hospital passou a oferecer mais privacidade e um ambiente mais tranquilo para recuperação e atendimento dos pacientes, reduzindo o contato com o fluxo intenso do pronto-atendimento.
“Melhorou bastante o fluxo. Os pacientes não precisam mais aguardar na Emergência junto a casos psiquiátricos, cirúrgicos ou de clínica geral. Atendemos muitos idosos e crianças que, em um cenário muito agitado, acabavam ficando assustados. ”, explica a auxiliar de mobilização ortopédica do hospital, Sinandra Pagnossatti.
Com as novas instalações, a capacidade de atendimento médico foi ampliada, permitindo que cada profissional atue com mais autonomia em consultórios dedicados. Além do pronto-atendimento e das consultas de rotina encaminhadas pela rede municipal de saúde, a equipe da Traumatologia mantém forte atuação interna.
O setor é responsável pelo suporte ao bloco cirúrgico, pelas consultas ambulatoriais e pelo acompanhamento contínuo dos pacientes internados nas alas do hospital, mantendo uma média diária de 30 a 35 pacientes em acompanhamento hospitalar.
O Hospital Municipal de Novo Hamburgo segue com obras de infraestrutura e remodelação para qualificar o atendimento à população. A melhoria mais recente foi a ampliação e modernização da Traumatologia que, desde maio, deixou a área da Emergência e passou a funcionar em um espaço exclusivo e totalmente remodelado no segundo andar da instituição.
A mudança estratégica representou um aumento de 100% na estrutura física disponível. Anteriormente, as consultas médicas e a aplicação de gesso dividiam o mesmo ambiente. Agora, o setor conta com dois consultórios independentes, sala de gesso e uma área de espera exclusiva. O setor do hospital realiza uma média de 100 atendimentos diários entre casos ambulatoriais e de urgência, contando com uma equipe diária de cinco médicos traumatologistas.
A separação física da Emergência geral era uma demanda antiga dos usuários. Ao ganhar um espaço próprio, o hospital passou a oferecer mais privacidade e um ambiente mais tranquilo para recuperação e atendimento dos pacientes, reduzindo o contato com o fluxo intenso do pronto-atendimento.
“Melhorou bastante o fluxo. Os pacientes não precisam mais aguardar na Emergência junto a casos psiquiátricos, cirúrgicos ou de clínica geral. Atendemos muitos idosos e crianças que, em um cenário muito agitado, acabavam ficando assustados. ”, explica a auxiliar de mobilização ortopédica do hospital, Sinandra Pagnossatti.
Com as novas instalações, a capacidade de atendimento médico foi ampliada, permitindo que cada profissional atue com mais autonomia em consultórios dedicados. Além do pronto-atendimento e das consultas de rotina encaminhadas pela rede municipal de saúde, a equipe da Traumatologia mantém forte atuação interna.
O setor é responsável pelo suporte ao bloco cirúrgico, pelas consultas ambulatoriais e pelo acompanhamento contínuo dos pacientes internados nas alas do hospital, mantendo uma média diária de 30 a 35 pacientes em acompanhamento hospitalar.