Entidade de Garibaldi abre inscrições para projeto com adolescentes

Desde a sua primeira edição, 96 jovens já foram beneficiados pela iniciativa coordenada pela Parceiros Voluntários de Garibaldi, braço social da Associação de Pequenas e Médias Empresas (Apeme).
Para esta edição, o projeto passou por uma mudança na metodologia. Atendendo à necessidade de um aprendizado dinâmico e conectado com a realidade do mercado, o formato passou a incluir mentorias de acompanhamento, tendo como foco principal a experiência na prática.
As vagas são limitadas. O período de inscrições segue aberto até o dia 20 de julho. Os interessados podem garantir sua vaga preenchendo o formulário online, disponível no site da Apeme (apeme.com.br).