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Publicada em 16 de Junho de 2026 às 00:30

Entidade de Garibaldi abre inscrições para projeto com adolescentes

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Jornal Cidades
Jovens de Garibaldi terão uma nova oportunidade de se qualificar para entrar no mercado de trabalho, desta vez com uma metodologia voltada à parte prática. Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do projeto “Construindo o Futuro – Edição: Jovens criando oportunidades”. Voltado para pessoas com idade entre 14 e 18 anos, o projeto é totalmente gratuito e acontecerá entre os meses de agosto e novembro, com encontros aos sábados pela manhã, das 8h30 às 11h30.
Desde a sua primeira edição, 96 jovens já foram beneficiados pela iniciativa coordenada pela Parceiros Voluntários de Garibaldi, braço social da Associação de Pequenas e Médias Empresas (Apeme).
Para esta edição, o projeto passou por uma mudança na metodologia. Atendendo à necessidade de um aprendizado dinâmico e conectado com a realidade do mercado, o formato passou a incluir mentorias de acompanhamento, tendo como foco principal a experiência na prática.
As vagas são limitadas. O período de inscrições segue aberto até o dia 20 de julho. Os interessados podem garantir sua vaga preenchendo o formulário online, disponível no site da Apeme (apeme.com.br).
Jovens de Garibaldi terão uma nova oportunidade de se qualificar para entrar no mercado de trabalho, desta vez com uma metodologia voltada à parte prática. Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do projeto “Construindo o Futuro – Edição: Jovens criando oportunidades”. Voltado para pessoas com idade entre 14 e 18 anos, o projeto é totalmente gratuito e acontecerá entre os meses de agosto e novembro, com encontros aos sábados pela manhã, das 8h30 às 11h30.
Desde a sua primeira edição, 96 jovens já foram beneficiados pela iniciativa coordenada pela Parceiros Voluntários de Garibaldi, braço social da Associação de Pequenas e Médias Empresas (Apeme).
Para esta edição, o projeto passou por uma mudança na metodologia. Atendendo à necessidade de um aprendizado dinâmico e conectado com a realidade do mercado, o formato passou a incluir mentorias de acompanhamento, tendo como foco principal a experiência na prática.
As vagas são limitadas. O período de inscrições segue aberto até o dia 20 de julho. Os interessados podem garantir sua vaga preenchendo o formulário online, disponível no site da Apeme (apeme.com.br).

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