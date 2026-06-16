Licitação do transporte público é apresentada em Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo lançou, na semana passada o novo edital de licitação do transporte coletivo urbano. O processo vai definir a empresa responsável pela operação do sistema pelos próximos 20 anos e tem como objetivo oferecer um serviço mais moderno, eficiente e alinhado às necessidades atuais da população. Atualmente, o serviço é feito pela Coleurb.



O modelo foi desenvolvido com base em estudos técnicos que analisaram as mudanças na mobilidade urbana, o crescimento da cidade e os desafios enfrentados pelo transporte coletivo nos últimos anos. Entre as exigências estão a renovação da frota, ampliação da acessibilidade, uso de novas tecnologias, mais segurança e acompanhamento permanente da qualidade dos serviços. A licitação escolherá a empresa ou consórcio que apresentar a menor tarifa técnica, garantindo competitividade e eficiência na prestação do serviço.



Segundo o procurador-geral do município, Giovani Corralo, o novo edital foi elaborado a partir de uma análise detalhada da realidade atual e das perspectivas futuras do transporte coletivo. "O estudo técnico demonstrou mudanças importantes nos hábitos de deslocamento da população, no crescimento da frota de veículos particulares e no surgimento de novos meios de transporte. Diante desse cenário, elaboramos uma modelagem moderna, juridicamente segura e alinhada às necessidades atuais e futuras de Passo Fundo", afirmou. As projeções apontam que o município poderá superar os 233 mil habitantes até 2045, o que reforça a necessidade de um sistema preparado para acompanhar o desenvolvimento da cidade.



Entre as principais novidades está a obrigatoriedade da instalação de GPS em toda a frota. Com isso, os passageiros poderão acompanhar em tempo real a localização dos ônibus e a previsão de chegada aos pontos por meio de aplicativos e plataformas digitais. Os veículos também deverão contar com câmeras de monitoramento, ampliando a segurança dos usuários e permitindo maior controle da operação. O sistema também contará com bilhetagem eletrônica integrada e compartilhamento de informações operacionais com o município, fortalecendo a fiscalização e o acompanhamento do contrato.



O edital prevê uma frota máxima de 113 veículos, sendo 105 em operação e oito de reserva. Os ônibus deverão ter idade média máxima de 7,5 anos e idade individual máxima de 15 anos. Todos os veículos deverão atender às normas de acessibilidade, com elevadores para pessoas com deficiência, espaços para cadeirantes, assentos preferenciais e dispositivos que facilitem o embarque e desembarque de pessoas com mobilidade reduzida.

Também está prevista a implantação gradual de ônibus com ar-condicionado. Inicialmente, pelo menos 5% da frota operacional deverá contar com o equipamento, priorizando linhas de maior demanda e trajetos mais longos.



Outra novidade do novo modelo é a adoção de indicadores para medir a qualidade do serviço. Serão avaliados critérios como cumprimento das viagens programadas, pontualidade, regularidade da operação, condições da frota e satisfação dos usuários. O objetivo é garantir melhorias contínuas e assegurar que o transporte coletivo atenda aos padrões de qualidade previstos no contrato.