Zoológico de Sapucaia do Sul reabre ao público no sábado

O Parque Zoológico, em Sapucaia do Sul, será reaberto para visitação pública a partir deste sábado (13). A decisão foi tomada após 15 dias sem registro de mortes de aves e com base em avaliações técnicas e laboratoriais que atestaram a segurança sanitária do local para visitantes.
O parque estava fechado desde 15 de maio
, como medida preventiva, após a identificação de mortes de aves aquáticas
. Desde então, equipes técnicas do zoológico atuaram em conjunto com órgãos estaduais, na investigação das causas. Entre os fatores considerados para a reabertura estão a estabilização do quadro sanitário após os óbitos registrados, os resultados negativos para doenças virais de relevância, como a gripe aviária, e a eficácia das ações de manejo ambiental e biossegurança implementadas.
Foram realizadas coletas e análises laboratoriais que descartaram a presença de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1), Doença de Newcastle e outros agentes virais. O diagnóstico conclusivo apontou botulismo, enfermidade causada pela toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum.
De acordo com as equipes técnicas, o botulismo não representa risco de transmissão aos visitantes, uma vez que não é uma doença contagiosa por contato com animais ou ambientes. Em humanos, a intoxicação está associada, principalmente, à ingestão de alimentos contaminados ou mal conservados. Durante o período, foram registradas 36 mortes de aves. O último óbito ocorreu em 29 de maio.
Como parte das medidas de mitigação, o zoológico realizou intervenções para melhorar a qualidade da água dos lagos, incluindo o aprimoramento do sistema de decantação e a instalação de aeradores para aumentar a oxigenação. Também foram adquiridos novos equipamentos para ampliar o monitoramento e a prevenção em outros pontos do parque.
A Secretaria do Meio Ambiente destaca que a reabertura ocorre com manutenção da vigilância contínua sobre a saúde dos animais e as condições ambientais, garantindo a segurança dos visitantes e o bem-estar da fauna sob cuidados da secretaria.