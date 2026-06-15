Prefeitura de Imbé é contemplada com verba estadual para criação de aplicativo voltado ao público 60+

A secretaria estadual de Desenvolvimento Social (Sedes) publicou o resultado final do Edital de Manifestação de Interesse do Fundo Estadual da Pessoa Idosa (FUNEPI), no qual Imbé ficou em segundo lugar de um total de 50 municípios, alcançando a nota de 97,75. Com isso, o município receberá R$ 99,3 mil para elaboração do projeto “Sentinela 60+”, voltado à população idosa de Imbé.
O projeto consiste no desenvolvimento e implantação de um aplicativo inteligente de segurança, cuidado e monitoramento de pessoas idosas, com integração direta aos serviços públicos de emergência e proteção municipal, especialmente Guarda Municipal, SAMU e rede socioassistencial.
A iniciativa tem o potencial de atingir diretamente, nesta etapa de implantação, cerca de 700 idosos do município, especialmente os que se encontram em maior situação de vulnerabilidade social, mobilidade reduzida, problemas de saúde, isolamento ou necessidade de acompanhamento frequente por familiares e pela rede pública.
O aplicativo contará com botão de alerta emergencial com acionamento rápido, envio automático de localização em tempo real, cadastro de contatos de confiança e rede de apoio, integração com central de monitoramento, registro de ocorrências e histórico de acionamentos, notificações para familiares e equipes responsáveis. Não há previsão para lançamento da ferramenta.
A secretaria estadual de Desenvolvimento Social (Sedes) publicou o resultado final do Edital de Manifestação de Interesse do Fundo Estadual da Pessoa Idosa (FUNEPI), no qual Imbé ficou em segundo lugar de um total de 50 municípios, alcançando a nota de 97,75. Com isso, o município receberá R$ 99,3 mil para elaboração do projeto “Sentinela 60+”, voltado à população idosa de Imbé.
O projeto consiste no desenvolvimento e implantação de um aplicativo inteligente de segurança, cuidado e monitoramento de pessoas idosas, com integração direta aos serviços públicos de emergência e proteção municipal, especialmente Guarda Municipal, SAMU e rede socioassistencial.
A iniciativa tem o potencial de atingir diretamente, nesta etapa de implantação, cerca de 700 idosos do município, especialmente os que se encontram em maior situação de vulnerabilidade social, mobilidade reduzida, problemas de saúde, isolamento ou necessidade de acompanhamento frequente por familiares e pela rede pública.
O aplicativo contará com botão de alerta emergencial com acionamento rápido, envio automático de localização em tempo real, cadastro de contatos de confiança e rede de apoio, integração com central de monitoramento, registro de ocorrências e histórico de acionamentos, notificações para familiares e equipes responsáveis. Não há previsão para lançamento da ferramenta.