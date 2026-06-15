Corsan realiza obra de R$ 7 milhões para troca de tubulações em Vacaria

A tubulação passará dos atuais 350 milímetros de diâmetro para 500 milímetros. Isso vai melhorar a pressão na rede e garantir maior confiabilidade, eficiência e segurança operacional ao sistema de abastecimento da cidade. A saída de água da estação de tratamento, localizada na rua Presidente Kennedy, será interligada à canalização principal da rua Natal, de onde a água é distribuída aos moradores.
“Esse investimento de R$ 7 milhões representa nosso compromisso concreto com a melhoria contínua do serviço e com a qualidade de vida dos moradores. A nova adutora vai trazer mais estabilidade, pressão adequada e segurança para o abastecimento da cidade”, afirma Maraísa Mendonça Oliveira, diretora executiva regional da Aegea.
Além da nova adutora, o pacote de melhorias para o município incluiu reforços de redes, instalação de boosters para aumentar a pressão em áreas mais altas e interligações estratégicas no sistema. Obras complementares seguem sendo executadas, com previsão de encerramento para o mês de julho.