Centro de Referência e Atendimento à Mulher completa 10 anos em Lajeado

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), setor vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Social, da prefeitura de Lajeado, completa uma década de atuação nesta terça-feira (16). Para marcar a data, será realizado um evento comemorativo, a partir das 13h30, no auditório localizado no subsolo da prefeitura d. O encontro será dedicado à celebração da trajetória com as mulheres atendidas pelo serviço ao longo dos anos.
O evento terá fala das autoridades, apresentação musical, exibição do vídeo comemorativo aos 10 anos e depoimentos das usuárias sobre o trabalho do CRAM. Conforme a coordenadora do Centro, Mara Crestani Goergen, nestes 10 anos de atendimento e acolhida, foram muitas as mulheres que acessaram nosso serviço e puderam quebrar o ciclo de violência.
“É impossível mensurar quantas mulheres conseguiram vencer as barreiras, buscar atendimento e receber a acolhida por meio do CRAM. Aqui, trabalhamos com a acolhida, escuta, apoio, incentivamos a coragem e a determinação”, ressalta Mara.
Criado em 2016, o Centro foi criado para oferecer acolhimento e suporte especializado às mulheres em situação de violência. Desde então, se consolidou como um importante espaço de escuta, orientação e fortalecimento, contribuindo para que muitas mulheres reconstrução de histórias de vida com mais autonomia e segurança.
Ao longo dessa década, o serviço passou por diferentes espaços físicos até chegar à atual sede, no Edifício Profissional Center, número 401, sala 207, bairro Centro. O atendimento é destinado a mulheres em situação de violência, seja por encaminhamento após registro de ocorrência ou por demanda espontânea. A equipe multiprofissional é formada por recepção, psicologia, assistência social, coordenação e assessoria jurídica, oferecendo suporte integral às usuárias.
Os Centros de Referência têm como objetivo proporcionar acolhimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico, auxiliando as mulheres na superação da violência vivida e no resgate de sua cidadania. Em Lajeado, esse trabalho é realizado em parceria com serviços municipais e estaduais.
O Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), setor vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Social, da prefeitura de Lajeado, completa uma década de atuação nesta terça-feira (16). Para marcar a data, será realizado um evento comemorativo, a partir das 13h30, no auditório localizado no subsolo da prefeitura d. O encontro será dedicado à celebração da trajetória com as mulheres atendidas pelo serviço ao longo dos anos.
O evento terá fala das autoridades, apresentação musical, exibição do vídeo comemorativo aos 10 anos e depoimentos das usuárias sobre o trabalho do CRAM. Conforme a coordenadora do Centro, Mara Crestani Goergen, nestes 10 anos de atendimento e acolhida, foram muitas as mulheres que acessaram nosso serviço e puderam quebrar o ciclo de violência.
“É impossível mensurar quantas mulheres conseguiram vencer as barreiras, buscar atendimento e receber a acolhida por meio do CRAM. Aqui, trabalhamos com a acolhida, escuta, apoio, incentivamos a coragem e a determinação”, ressalta Mara.
Criado em 2016, o Centro foi criado para oferecer acolhimento e suporte especializado às mulheres em situação de violência. Desde então, se consolidou como um importante espaço de escuta, orientação e fortalecimento, contribuindo para que muitas mulheres reconstrução de histórias de vida com mais autonomia e segurança.
Ao longo dessa década, o serviço passou por diferentes espaços físicos até chegar à atual sede, no Edifício Profissional Center, número 401, sala 207, bairro Centro. O atendimento é destinado a mulheres em situação de violência, seja por encaminhamento após registro de ocorrência ou por demanda espontânea. A equipe multiprofissional é formada por recepção, psicologia, assistência social, coordenação e assessoria jurídica, oferecendo suporte integral às usuárias.
Os Centros de Referência têm como objetivo proporcionar acolhimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico, auxiliando as mulheres na superação da violência vivida e no resgate de sua cidadania. Em Lajeado, esse trabalho é realizado em parceria com serviços municipais e estaduais.