Economia de Caxias do Sul tem retração de 3% no mês de abril

A economia de Caxias do Sul registrou retração de 3% em abril na comparação com março, interrompendo o movimento de recuperação observado no mês anterior. O resultado foi influenciado principalmente pelo desempenho da indústria, que apresentou queda de 4,7%, seguida pelo comércio, com recuo de 2,2%, e pelos serviços, que diminuíram 0,5%. A informação foi divulgada pela CIC Caxias.
Apesar da retração mensal, a atividade econômica do município manteve trajetória positiva na comparação com abril de 2025. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a economia caxiense apresenta crescimento de 0,7%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a economia registra retração de 0,3%.
No mercado de trabalho, Caxias do Sul encerrou abril com estoque de 171.803 empregos formais e saldo positivo de 103 vagas. Foram registradas 8.267 admissões e 8.164 desligamentos no período. A indústria liderou a geração de empregos.
A economia de Caxias do Sul registrou retração de 3% em abril na comparação com março, interrompendo o movimento de recuperação observado no mês anterior. O resultado foi influenciado principalmente pelo desempenho da indústria, que apresentou queda de 4,7%, seguida pelo comércio, com recuo de 2,2%, e pelos serviços, que diminuíram 0,5%. A informação foi divulgada pela CIC Caxias.
Apesar da retração mensal, a atividade econômica do município manteve trajetória positiva na comparação com abril de 2025. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a economia caxiense apresenta crescimento de 0,7%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a economia registra retração de 0,3%.
No mercado de trabalho, Caxias do Sul encerrou abril com estoque de 171.803 empregos formais e saldo positivo de 103 vagas. Foram registradas 8.267 admissões e 8.164 desligamentos no período. A indústria liderou a geração de empregos.