Festival Santa Cruz de Cinema inicia nona edição nesta semana

Serão exibidas 21 produções que competem na Mostra Nacional e Mostra Olhares Daqui, além de entrega de homenagens, debate com realizadores, oficinas de audiovisual e uma programação de mercado, com painéis, pitching e rodada de negócios. As exibições dos curtas-metragens em competição acontecem no Auditório Central da Universidade Santa Cruz (Unisc), a partir das 19h, com acesso gratuito.
A noite final, 19 de junho, será destinada à cerimônia de premiação e homenagens. O trio de jurados, responsável escolher os vencedores que levam o Troféu Tipuana nas 14 categorias de premiação, será composto pela roteirista e coordenadora de cinema da Fundação Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, Juliana Botelho; o jornalista, escritor, produtor, diretor e roteirista, Renato Dornelles; e a professora e pesquisadora de Cinema Brasileiro, Miriam de Souza Rossini. O ator e diretor Reginaldo Faria, é o homenageado da 9ª edição, em reconhecimento pelos mais de 70 anos de trabalho.
Além da programação noturna, com exibição dos curtas em competição, o Festival Santa Cruz de Cinema promove oficinas e encontros de negócios. No dia 17, a sala de Conferências do Hotel Aquarius, recebe a Oficina cinematográfica, na primeira etapa, às 10h com o tema 'Carreiras na Cinematografia e Tendências Mercado Imagem', e às 14h atividade prática: Ótica Cinematográfica A Construção da Imagem pela Lente.
Já nos dias 18 e 19, também na sala de Conferências do Hotel Aquarius, acontece o 2º Evento de Mercado, promovido em conjunto pelo Festival e o Santa Cruz Polo Audiovisual, que traz players do meio cinematográfico nacional para debater sobre temas relevantes aos realizadores independentes. Além disso, oito projetos, previamente selecionados, serão apresentados em pitching, e os melhores participarão de rodadas de negócios.