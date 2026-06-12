Rua da Copa é criada em bairro de Pelotas

A rua Arthur de Souza Costa, no bairro Navegantes, em Pelotas, será chamada de Rua da Copa durante a participação da Seleção Brasileira no campeonato. A iniciativa surgiu da comunidade do bairro, com moradores, voluntários e parceria de empresas, que buscavam pintar e decorar a rua para o campeonato. Com a arte finalizada na quinta-feira (11), o local também terá a transmissão de jogos, com telão no cruzamento entre as ruas Bento Gonçalves e a avenida Artur de Souza Costa.
Eduardo Silva, responsável pelo BBC Container, mercado localizado na agora Rua da Copa, explica que a ideia surgiu com uma conversa junto ao pintor Josimar Vargas. Assim, os dois buscaram por artistas locais ligados ao mundo da tinta, como o grupo os Pintores do Bem, para realizarem um trabalho voluntário na pintura da rua.
Ao todo, cerca de 180 metros da via foram coloridos para o campeonato, com arte de mais de 35 profissionais da pintura e do grafite. Com desenhos da taça do campeonato, junto ao símbolo de conscientização do autismo e bandeiras do Brasil, o local também coloriu o meio fio com as cores verde e amarela, além de bandeiras penduradas.
A ação terá transmissão dos jogos da seleção brasileira, além de atividades voltadas para crianças, com brinquedos, brindes, pipoca e algodão-doce. O objetivo é que o local possa ser um espaço aberto para a comunidade do bairro assistir e torcer para o Brasil durante a Copa do Mundo, com ações culturais e sociais que unem os participantes. A expectativa é receber mais de duas mil pessoas na primeira edição, que acontece neste sábado (13), na estreia do país no jogo contra o Marrocos, às 19h.