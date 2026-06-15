Agenda de eventos no Interior do RS tem São João e Feira de Inverno

A chegada do mês de junho aquece a agenda de eventos no Interior do Estado, com programação diversa voltada à gastronomia, vinhos e a proximidade com o inverno. Além disso, cidades como Novo Hamburgo recebem feiras culturais ou voltadas à Festa de São João, como em Camaquã. Shows e apresentações culturais também se destacam na programação. Confira abaixo a agenda de eventos para a semana do dia 15 a 21 de junho.

Esteio | Festival de Arte 60+

Festival acontece em Esteio, na Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaya, às 14h30 Laura Willie/Prefeitura de Esteio/Divulgação/Cidades

Na segunda, dia 15 de junho , a quarta edição do Festival de Arte 60+ acontece em Esteio , na Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaya, às 14h30 . Com entrada gratuita, o festival reunirá apresentações de dança, teatro, música e atividades corporais desenvolvidas por participantes de oficinas promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Entre as atrações confirmadas estão a apresentação do Funcional Dance da Casa de Cultura, as turmas de Dança Circular da Casa de Cultura e do Coral Municipal. Ademais, oficinas de Dança Ritmos e do Grupo de Dança 60+ e de Dança Cigana e Dança Retrô, inspirados nos anos 1970 e 1980 também estarão disponíveis.

Três Passos | Projeto Cidade Cinematográfica

Projeto já realizou mais de 400 horas/aula em oficinas audiovisuais, com participação de mais de três mil alunos e professores Carlos Grün/Divulgação/Cidades

Três Passos recebe a 6ª edição do projeto Cidade Cinematográfica , de 16 de junho a 13 de dezembro , com atrações gratuitas para escolas e comunidades da região , incluindo espaços rurais e indígenas. Inauguração acontecerá no dia 16 de junho, terça-feira, às 19h30min, no Cine Teatro Globo com exibição do longa documental "Mãos à Terra" (2025), seguida de debate com o diretor Sérgio Guidoux. Projeto foi criado em 2016 na Capital da Região Celeiro e ao longo de cinco edições foram realizadas 71 sessões de cinema, com participação de mais de três mil alunos e professores.

Bento Gonçalves | Sesc Música, “Uma Noite com Nina Simone, por Etiene Nadine”

Apresentação acontece às 20h, na Fundação Casa das Artes, com entrada gratuita Sesc Bento Gonçalves/Divulgação/Cidades

Na Serra Gaúcha, o projeto Sesc Música traz a Bento Gonçalves, no dia 18 de junho , o espetáculo “Uma Noite com Nina Simone, por Etiene Nadine”. Apresentação é uma homenagem à trajetória e à obra da cantora , pianista e compositora norte-americana Nina Simone , e acontece às 20h, na Fundação Casa das Artes, com entrada gratuita . O espetáculo é inspirado no álbum I Put a Spell on You, lançado em 1965, na voz da cantora Etiene Nadine. Os lugares podem ser reservados no site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais/ ou diretamente no Sesc Bento Gonçalves (Rua Barão do Rio Branco, 395).

São Francisco de Paula | Festa do Pinhão

De 18 a 21 de junho , a tradicional Festa do Pinhão , será realizada pelo segundo ano consecutivo no Centro Municipal de Eventos, em São Franscisco de Paula . Com abertura oficial na quinta (18) às 18h, o evento terá entrada gratuita e contará com atrações musicais como Bruno & Barreto, Nenhum de Nós, Duca Leindecker e Atitude 67. Seguindo a tradição do evento, durante os quatro dias de evento haverá distribuição gratuita de pinhão cozido para o público, além de área de alimentação, espaço kids e feiras com produtos das agroindústrias familiares, do artesanato e do comércio varejista. A programação também contará com o Festival Gastronômico do Queijo Artesanal Serrano, e a Fun Fest Copa do Mundo, com a transmissão ao vivo do jogo Brasil x Haiti no telão do evento.

Camaquã | Festa de São João

Festa é uma homenagem a São João Batista, padroeiro do município, e contará com shows e apresentações culturais Prefeitura de Camaquã/Divulgação/Cidades

Em Camaquã, a prefeitura realizará uma Festa de São João , neste sábado, dia 20 de junho . O evento acontecerá no Complexo Poliesportivo Ruy de Castro Netto , com programação que reúne apresentações escolares, comidas típicas, cerimônia religiosa e sete atrações musicais ao longo do dia e da noite. A festa é uma homenagem a São João Batista, padroeiro do município . A cerimônia oficial terá início às 20h, com a bênção do pároco, o acendimento da fogueira e a queima de fogos. Entre os momentos mais aguardados estão a tradicional fogueira sobre a água e a queima de fogos. A cantora Yasmin Santos será a principal atração da noite, com show marcado para às 21h. Já o encerramento ficará por conta do Musical San Francisco, que se apresenta das 23h à 1h.

Aratiba | Festival de Sopas

Festival está na 18º edição e acontece neste sábado, dia 20 de junho Prefeitura de Aratiba/Divulgação/Cidades

Neste sábado, dia 20 de junho , o município de Aratiba receberá a 18º edição do tradicional Festival de Sopas . Este ano, o evento também incluirá a primeira edição da Sopa das Etnias , que traz receitas e sabores ligados às diferentes culturas importantes para a história de Aratiba. O festival abre às 20h00, no Salão Paroquial de Aratiba, onde 12 tipos de sopa estão disponíveis para consumo . A noite ainda conta com show do Inda Vírus e baile com Musical Expressão. A entrada exige a compra de ingressos, com valores a partir de R$50, na Casa da Cultura de Aratiba.

Flores da Cunha | Feira de Inverno

Feira terá entrada e estacionamento gratuitos, com inicío às 10h e encerramento às 19h Festa de Inverno/Divulgação/Cidades