RGE e prefeitura de São Leopoldo renovam programa de arborização

A CPFL RGE e a prefeitura de São Leopoldo reafirmaram, em junho, a parceria para renovação do Arborização+Segura. Desde o início do Programa, em 2019, foram investidos R$ 10,2 milhões, em toda a área de concessão da distribuidora.
Em São Leopoldo, na primeira etapa do convênio, foram plantadas mais de 1.500 árvores, além da substituição de mais de 700 exemplares de porte inadequado, que ofereciam risco à rede elétrica do município. Além da segurança da própria distribuição de energia, a iniciativa também representa um cuidado com a segurança da população, uma vez que as unidades que serão retiradas não estão em condições adequadas àquele espaço.
“Após esta revalidação do Termo de Cooperação Técnica, a prefeitura, através da secretaria de meio ambiente, irá informar novos locais e espécies para plantio, inclusive pensando em criar uma rua modelo no município”, explica Elisandra Maciel, Consultora de Negócios da RGE.
A RGE disponibiliza um catálogo de mudas para que as próprias prefeituras escolham as espécies mais adequadas. Em parceria com a área de meio ambiente da concessionária, levando em conta o porte da árvore e o local de plantio. Em regiões mais afastadas da rede e com espaços maiores, são executados plantios de árvores mais robustas. Já nos locais que se encontram debaixo ou próximos da rede, apenas vegetação de menor porte.
Depois, a distribuidora faz o levantamento das árvores que apresentam maior nível de criticidade para interferência e os exemplares são substituídos, com a devida autorização da prefeitura. As equipes da RGE ficam responsáveis pela supressão da árvore, remoção das raízes e conserto da calçada.
A CPFL RGE e a prefeitura de São Leopoldo reafirmaram, em junho, a parceria para renovação do Arborização+Segura. Desde o início do Programa, em 2019, foram investidos R$ 10,2 milhões, em toda a área de concessão da distribuidora.
Em São Leopoldo, na primeira etapa do convênio, foram plantadas mais de 1.500 árvores, além da substituição de mais de 700 exemplares de porte inadequado, que ofereciam risco à rede elétrica do município. Além da segurança da própria distribuição de energia, a iniciativa também representa um cuidado com a segurança da população, uma vez que as unidades que serão retiradas não estão em condições adequadas àquele espaço.
“Após esta revalidação do Termo de Cooperação Técnica, a prefeitura, através da secretaria de meio ambiente, irá informar novos locais e espécies para plantio, inclusive pensando em criar uma rua modelo no município”, explica Elisandra Maciel, Consultora de Negócios da RGE.
A RGE disponibiliza um catálogo de mudas para que as próprias prefeituras escolham as espécies mais adequadas. Em parceria com a área de meio ambiente da concessionária, levando em conta o porte da árvore e o local de plantio. Em regiões mais afastadas da rede e com espaços maiores, são executados plantios de árvores mais robustas. Já nos locais que se encontram debaixo ou próximos da rede, apenas vegetação de menor porte.
Depois, a distribuidora faz o levantamento das árvores que apresentam maior nível de criticidade para interferência e os exemplares são substituídos, com a devida autorização da prefeitura. As equipes da RGE ficam responsáveis pela supressão da árvore, remoção das raízes e conserto da calçada.