Passo Fundo ganha no centro voltado à hematologia e à hemoterapia

A cidade de Passo Fundo passa a contar com um novo centro especializado em hematologia e hemoterapia, o Hemovitale. O espaço surge da união dos médicos hematologistas e hemoterapeutas, Denise Ramos de Almeida, William Scheffer Chaves e Leonardo dos Santos, que compartilham uma trajetória construída entre a assistência, a formação de novos profissionais e a busca permanente por excelência no cuidado ao paciente.
A nova marca consolida um trabalho que já vinha sendo desenvolvido pelos especialistas e passa a reunir, sob uma mesma identidade, diferentes gerações da hematologia regional. O propósito é ampliar o acesso da população e da comunidade médica a um serviço especializado voltado ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças do sangue, além da atuação em hemoterapia.
Além do atendimento clínico, o Hemovitale reforça o papel estratégico de Passo Fundo como referência em serviços de alta complexidade para dezenas de municípios do interior gaúcho. Denise Ramos de Almeida é uma das referências da especialidade na região Norte do Estado. Professora, pesquisadora, especialista em hematologia, hemoterapia e referência do Serviço de Hematologia do Hospital de Clínicas (HC) de Passo Fundo, ela destaca que o Hemovitale representa a evolução natural de uma trajetória construída em equipe.
“Já existia um trabalho consolidado, mas agora temos a oportunidade de unir forças em um centro dedicado à hematologia. Cada profissional tem características próprias e isso nos complementa. O paciente ganha em acolhimento, responsabilidade e qualidade assistencial”, afirma.
William Scheffer Chaves, explica que a criação do Hemovitale simboliza um novo momento para a especialidade na região. “Reunimos profissionais em diferentes fases da carreira, mas com o mesmo compromisso com o estudo, a atualização constante e o cuidado integral do paciente”, destaca.
Já Leonardo dos Santos vê no projeto uma oportunidade de fortalecer ainda mais a área na região. “Passo Fundo já é um grande centro de saúde e precisava de um centro de hematologia com essa estrutura e essa proposta”, avalia.
A cidade de Passo Fundo passa a contar com um novo centro especializado em hematologia e hemoterapia, o Hemovitale. O espaço surge da união dos médicos hematologistas e hemoterapeutas, Denise Ramos de Almeida, William Scheffer Chaves e Leonardo dos Santos, que compartilham uma trajetória construída entre a assistência, a formação de novos profissionais e a busca permanente por excelência no cuidado ao paciente.
A nova marca consolida um trabalho que já vinha sendo desenvolvido pelos especialistas e passa a reunir, sob uma mesma identidade, diferentes gerações da hematologia regional. O propósito é ampliar o acesso da população e da comunidade médica a um serviço especializado voltado ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças do sangue, além da atuação em hemoterapia.
Além do atendimento clínico, o Hemovitale reforça o papel estratégico de Passo Fundo como referência em serviços de alta complexidade para dezenas de municípios do interior gaúcho. Denise Ramos de Almeida é uma das referências da especialidade na região Norte do Estado. Professora, pesquisadora, especialista em hematologia, hemoterapia e referência do Serviço de Hematologia do Hospital de Clínicas (HC) de Passo Fundo, ela destaca que o Hemovitale representa a evolução natural de uma trajetória construída em equipe.
“Já existia um trabalho consolidado, mas agora temos a oportunidade de unir forças em um centro dedicado à hematologia. Cada profissional tem características próprias e isso nos complementa. O paciente ganha em acolhimento, responsabilidade e qualidade assistencial”, afirma.
William Scheffer Chaves, explica que a criação do Hemovitale simboliza um novo momento para a especialidade na região. “Reunimos profissionais em diferentes fases da carreira, mas com o mesmo compromisso com o estudo, a atualização constante e o cuidado integral do paciente”, destaca.
Já Leonardo dos Santos vê no projeto uma oportunidade de fortalecer ainda mais a área na região. “Passo Fundo já é um grande centro de saúde e precisava de um centro de hematologia com essa estrutura e essa proposta”, avalia.