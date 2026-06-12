Com 12 mil inscritos, provas de concurso público em Esteio ocorrem no domingo

Os candidatos com inscrição homologada no concurso público destinado à formação de cadastro reserva para o quadro geral da prefeitura de Esteio devem realizar as provas objetivas neste domingo (14), na Universidade La Salle, em Canoas. A consulta ao local de prova, contendo endereço, sala e horário de aplicação, está disponível na área do candidato no site da Fundação La Salle, banca organizadora do concurso. As informações também foram encaminhadas ao e-mail cadastrado no momento da inscrição.
No turno da manhã, os portões serão abertos às 8h30 e fechados às 9h30, horário de início da avaliação. Já para as provas da tarde, a abertura ocorrerá às 14h30, com fechamento às 15h30. O tempo de duração das provas será de 3h30.
Os processos seletivos somaram mais de 12 mil inscrições. Entre os cargos mais procurados do concurso geral estão Guarda Municipal, com 1.820 inscritos e 1.230 inscrições homologadas; Enfermeiro Assistencial, com 1.176 inscritos e 781 homologações; Técnico de Enfermagem, com 1.015 inscritos e 642 homologações; Assistente Administrativo, com 609 inscritos e 333 homologações; e Analista Administrativo, com 476 inscritos e 280 homologações.
No concurso do magistério em Erechim, os cargos com maior número de candidatos foram Professor de Anos Iniciais, com 631 inscritos e 386 homologações, e Professor de Educação Infantil (36 horas), com 483 inscritos e 287 homologações. Também registraram grande procura os cargos de Professor de Educação Física, com 167 inscritos e 98 homologações, e Professor de História, com 162 inscritos e 109 homologações.
Os candidatos com inscrição homologada no concurso público destinado à formação de cadastro reserva para o quadro geral da prefeitura de Esteio devem realizar as provas objetivas neste domingo (14), na Universidade La Salle, em Canoas. A consulta ao local de prova, contendo endereço, sala e horário de aplicação, está disponível na área do candidato no site da Fundação La Salle, banca organizadora do concurso. As informações também foram encaminhadas ao e-mail cadastrado no momento da inscrição.
No turno da manhã, os portões serão abertos às 8h30 e fechados às 9h30, horário de início da avaliação. Já para as provas da tarde, a abertura ocorrerá às 14h30, com fechamento às 15h30. O tempo de duração das provas será de 3h30.
Os processos seletivos somaram mais de 12 mil inscrições. Entre os cargos mais procurados do concurso geral estão Guarda Municipal, com 1.820 inscritos e 1.230 inscrições homologadas; Enfermeiro Assistencial, com 1.176 inscritos e 781 homologações; Técnico de Enfermagem, com 1.015 inscritos e 642 homologações; Assistente Administrativo, com 609 inscritos e 333 homologações; e Analista Administrativo, com 476 inscritos e 280 homologações.
No concurso do magistério em Erechim, os cargos com maior número de candidatos foram Professor de Anos Iniciais, com 631 inscritos e 386 homologações, e Professor de Educação Infantil (36 horas), com 483 inscritos e 287 homologações. Também registraram grande procura os cargos de Professor de Educação Física, com 167 inscritos e 98 homologações, e Professor de História, com 162 inscritos e 109 homologações.