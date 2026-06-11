Novo espaço de saúde em Pelotas deve atender 16 mil trabalhadores

O Sistema Fiergs inaugurou nesta quinta-feira (11) o Espaço Saúde do Sesi-RS em Pelotas, no Sul do Estado, no complexo da entidade localizado na Avenida Bento Gonçalves, 4823, no bairro Fragata. A unidade, com cerca de 500 metros quadrados, conta com consultórios médico, de fonoaudiologia e de saúde mental, além de salas de exames e coletas, espaço de espera e recepção. A expectativa é que a estrutura beneficie cerca de 16 mil trabalhadores de 270 indústrias da região até o fim de 2026, com capacidade estimada de aproximadamente 2 mil atendimentos mensais. O investimento realizado pela entidade na nova estrutura foi de R$ 450 mil.

Os serviços oferecidos aos industriários incluem consultas e exames ocupacionais, coletas laboratoriais, exames audiométricos, avaliações e consultas psicossociais, consultas com clínico geral, consultas nutricionais, entre outras ações de saúde. A inauguração do espaço integrou uma agenda mais ampla do presidente da Fiergs, Claudio Bier, em Pelotas: pela manhã, o dirigente participou de uma edição especial do Café com a Indústria, no mesmo complexo, reunindo lideranças empresariais e representantes do setor industrial na zona Sul do estado. À tarde, a entidade participou do Encontro de Lideranças da Indústria, promovido pelo Centro das Indústrias de Pelotas (Cipel), com palestra do economista-chefe do Sistema Fiergs, Giovani Baggio, sobre o cenário global e o futuro do Rio Grande do Sul.

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A criação do espaço em Pelotas resulta diretamente do programa Rota Fiergs, iniciativa da atual gestão para identificar demandas do setor industrial no interior do estado. "Logo que assumimos, vimos que tínhamos que desencastelar a Fiergs e ir para o interior. Nos eventos do Rota Fiergs, os empresários da região clamavam muito por esse espaço de saúde integral para o trabalhador", disse Bier. Segundo o presidente, a demanda foi avaliada e considerada procedente antes da decisão de investir na estrutura. "Foi uma demanda que foi feita e nós atendemos. Vai valer muito a pena, porque atender esse número de trabalhadores aqui em Pelotas e na região já é um ganho muito grande", afirmou.

Para Bier, a iniciativa complementa a estrutura de saúde já existente na região, tanto proveniente da rede pública quanto da particular, com um espaço voltado especificamente ao trabalhador da indústria. O dirigente também reconhece que a Metade Sul do estado merece atenção diferenciada por parte da entidade. "É uma região que acabou ficando um pouquinho para trás. Ela vem sofrendo com a agricultura, com secas e com uma série de coisas que vêm deprimindo a região. Precisamos ter um olhar um pouquinho melhor para ela do que talvez para outras regiões", disse. Questionado sobre outros projetos da Fiergs para a região além da área de saúde, o presidente afirmou que a entidade segue mapeando as necessidades locais junto às lideranças regionais.