Três Passos inicia nova edição do Cidade Cinematográfica

A cidade de Três Passos recebe a sexta edição do projeto Cidade Cinematográfica, de 16 de junho a 13 de dezembro, com atrações gratuitas para escolas e comunidades da região, incluindo espaços rurais e indígenas. A atração será lançada na terça-feira (16), às 19h30min, no Cine Teatro Globo com exibição do longa documental "Mãos à Terra", seguida de debate com o diretor Sérgio Guidoux.
O Cidade Cinematográfica é uma iniciativa de cinema e educação criada em 2016 na cidade. Ao longo de cinco edições foram realizadas 71 sessões de cinema, mais de 400 horas/aula em oficinas audiovisuais e produzidos dezenas de filmes escolares e comunitários. Mais de três mil alunos e professores participaram das ações do projeto.
Aliado ao Festival de Cinema de Três Passos, o Cidade Cinematográfica gerou um movimento de atenção e ocupação do setentenário Cine Teatro Globo, o mais antigo cinema em atividade ininterrupta do Estado. Em seu sexto ano de ações, o projeto vai além das fronteiras do município, alcançando escolas rurais e terras indígenas do noroeste gaúcho.
Ao todo serão realizadas 12 sessões de cineclube com programação inteiramente brasileira - com sessões mensais, sendo seis sessões escolares e seis sessões comunitárias. Acontecerá também uma oficina de alfabetização audiovisual para escolas do campo regionais e o curso "Mãos à Obra" com a produção de dois curtas-metragens locais por estudantes e comunidade.
Também será promovido um grupo de cinema com encontros semanais ao longo de um semestre para estudantes das escolas municipais e estaduais de Três Passos. Para docentes indígenas Kaingang do Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhká Miguel, será ministrado o curso Introdução à Linguagem Audiovisual. Todas as atrações são gratuitas.