Encontro em Cruz Alta vai debater a gestão de resíduos

Professores, gestores escolares, educadores ambientais e interessados em sustentabilidade terão, no sábado (13), das 9h às 11h, a oportunidade de participar de uma formação gratuita sobre Educação Lixo Zero em Cruz Alta, na Escola Estadual de Ensino Básico Venâncio Aires. Promovida pela Sala Verde Padre Amstad, iniciativa da Cooperativa Educredi, a atividade busca capacitar profissionais para implementar práticas sustentáveis nas escolas e fortalecer a conexão entre educação ambiental e comunidade.



Durante o encontro, os participantes terão acesso a conteúdos sobre sustentabilidade, conceitos do movimento Lixo Zero e estratégias práticas para aplicação desses princípios no cotidiano escolar. A formação será conduzida pela sócia fundadora da Apoena Socioambiental, Daiana Schwengber, especialista em educação ambiental.



Além dos conceitos teóricos, a formação abordará formas de mobilizar a comunidade escolar para a gestão adequada dos resíduos e para a construção de hábitos sustentáveis. Os participantes também receberão certificação e material digital de apoio para implementar os projetos em suas instituições.



Um dos diferenciais da edição será a aproximação entre o ambiente escolar e as cooperativas de catadores do município. A iniciativa pretende demonstrar como ações desenvolvidas dentro das escolas podem gerar impactos positivos na gestão de resíduos e na realidade local. Daiana afirma que vão conectar o que se aprende em sala de aula com a realidade da comunidade. “O evento vai trazer o protagonismo das cooperativas de catadores da cidade, que já fazem um trabalho fundamental de educação ambiental e também na parte de coleta de resíduos sólidos”, ressalta.



Criada em 2018, a Sala Verde Padre Amstad atua de forma itinerante em diferentes municípios, promovendo ações voltadas à educação ambiental e à cultura cooperativista. Ao longo de sua trajetória, o projeto já capacitou mais de 100 professores, contribuindo para a disseminação de práticas sustentáveis em escolas e comunidades.