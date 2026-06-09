Expofeira de Bom Retiro do Sul terá espaço exclusivo para agroindústrias

A agricultura familiar será uma das grandes novidades da Expofeira 2026, que inicia na quinta-feira (11), em Bom Retiro do Sul. Pela primeira vez, o evento contará com um espaço dedicado às agroindústrias familiares da região, reunindo empreendimentos que transformam a produção rural em alimentos, bebidas e produtos com identidade própria. A programação até o domingo (14), no Espaço Multiuso, junto à antiga Calçados Reifer, reunindo atrações culturais, exposições, shows e iniciativas que valorizam o empreendedorismo, fortalecem os negócios locais e ampliam a integração regional.
Ao todo, nove agroindústrias familiares e uma artesã participarão da programação, representando municípios do Vale do Taquari e do Vale do Rio Pardo. A diversidade de produtos levará ao público opções que vão desde alimentos coloniais e mel até cervejas artesanais e produtos diferenciados, evidenciando a capacidade de inovação e agregação de valor presente nas propriedades rurais. A presença dos empreendimentos também cria um ambiente favorável para a geração de negócios, troca de experiências e aproximação entre produtores e consumidores.
Responsável pela coordenação da participação das agroindústrias, a equipe da Emater/RS de Bom Retiro do Sul destaca que a iniciativa busca fortalecer a integração regional e ampliar as oportunidades para os empreendimentos. Segundo os extensionistas Diego de Oliveira, Letícia Mairesse e Maria Rosáli Gregorius, a expectativa é que a feira proporcione visibilidade aos participantes, incentive novos mercados e fortaleça as parcerias entre produtores, instituições e consumidores. A presença das agroindústrias também contribui para demonstrar a relevância da agricultura familiar na geração de renda, agregação de valor à produção e desenvolvimento das comunidades rurais.
O secretário municipal de Indústria e Comércio, Clóvis Santos, ressalta que a inclusão das agroindústrias representa um avanço para a Expofeira. “Queremos que a feira seja um espaço de oportunidades para todos os setores que ajudam a movimentar a economia de Bom Retiro do Sul e da região”, afirma.