Ação em Triunfo recolhe quase 10 toneladas de resíduos plásticos

A cidade de Triunfo deu exemplo de mobilização comunitária em prol de temas como reciclagem, educação ambiental e economia circular. Com a adesão de 20 escolas da rede pública de ensino, da comunidade em geral e de diversos pontos do comércio, indústria e serviços do município, uma edição especial do projeto Plastitroque, da Braskem, arrecadou 9.815 quilos de resíduos plásticos. Os resultados da iniciativa, realizada com o apoio da prefeituraa e da Associação Ecológica dos Recicladores da Ponte Seca (AECO) - responsável pela triagem e destinação correta dos resíduos - foram apresentados em evento na Orla dos Plátanos.



Promovido desde 2021, o projeto da Braskem já havia mobilizado mais de três mil estudantes da Rede Pública gaúcha em edições realizadas nos municípios de Porto Alegre, Nova Santa Rita, Montenegro, Rio Grande e Triunfo, contabilizando mais de 20 toneladas de resíduos plásticos que foram destinados corretamente a sete unidades de triagem parceiras. Nesta edição especial em Triunfo, a iniciativa foi realizada em duas frentes ao longo das últimas quatro semanas.

Primeiro, junto à comunidade escolar, que se dedicou à arrecadação de itens como embalagens, garrafas e tampinhas desde o início de maio. Já a comunidade em geral pôde participar entre os dias 2 e 6 de junho, trocando os materiais recicláveis por diferentes kits especiais em uma estrutura especial de coleta montada na Orla dos Plátanos. No total foram distribuídos mais de 100 kits - como kit inverno (guarda-chuva, capa de chuva, caixa de chá e ecobag), kit chimarrão (garrafa térmica, cuia, bomba, erva-mate e ecobag) e kit de material escolar, além mais de 125 garrafinhas plásticas de 500ml. Destaques pelo maior volume de resíduos coletados, as escolas Serafim Ávila e Almirante Barroso foram reconhecidas e irão receber o equivalente a R$ 5 mil cada em bens escolhidos por elas.