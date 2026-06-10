Pelotas terá mais de 400 vagas em 17 cursos do Sistema S

A cidade de Pelotas contará com 422 vagas gratuitas em 17 cursos de qualificação profissional por meio do Programa RS Qualificação Recomeçar. O convênio para execução da iniciativa no município foi assinado pelo prefeito Fernando Marroni, representantes do Governo do Estado e do Sistema S, formado pelo Senac e Senat no início desta semana.
O programa prevê investimento de R$ 444 mil e a realização de 18 turmas em áreas com alta demanda no mercado de trabalho. "É uma grande oportunidade para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes recomeçarem suas trajetórias e contribuírem para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, por meio desta parceria com o governo do Estado e instituições tão importantes”, afirmou Marroni. O programa foi criado pelo governo do Estado para apoiar a retomada socioeconômica dos municípios atingidos pelas enchentes de 2024, por meio da oferta de cursos de qualificação e capacitação profissional.
Além da qualificação profissional, os participantes receberão bolsa-permanência de R$ 750 nos cursos com carga horária de 40 horas e de R$ 1,5 mil nos cursos de 80 horas, como forma de incentivar a permanência e a conclusão da formação. As vagas serão destinadas prioritariamente a pessoas desempregadas, em situação de subocupação e mulheres responsáveis pelo sustento familiar, garantindo que pelo menos 50% das oportunidades sejam reservadas para esse público.
Segundo o secretário de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação, Jeferson Sigales, os preparativos para o início das inscrições estão em fase final. "Estamos concluindo a organização interna entre as secretarias e, em breve, faremos a divulgação das inscrições para os interessados”, adiantou.