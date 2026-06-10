UPF lidera estudo realizada com crianças brasileiras e francesas

Compreender como as crianças se apropriam da linguagem e constroem sentidos ao narrar histórias é o objetivo central do projeto "Estudo multimodal da narração de crianças brasileiras e francesas". A iniciativa é coordenada pela Universidade de Passo Fundo (UPF) e contemplada por edital conjunto promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior - Capes (Brasil) e pelo Comitê Francês de Avaliação da Cooperação Universitária com o Brasil - Cofecub (França), uma das mais importantes ações de cooperação científica entre Brasil e França.

A pesquisa, que já está em desenvolvimento, reúne especialistas de instituições brasileiras e francesas para analisar narrativas produzidas por crianças, observando não apenas as palavras utilizadas, mas também elementos como prosódia, gestos e interação social. A proposta busca compreender de que forma esses diferentes aspectos da comunicação participam do processo de aquisição da língua materna.

Com investimento superior a R$ 1,6 milhão, o projeto prevê a concessão de oito bolsas de estudo em níveis de doutorado, pós-doutorado e professor visitante. Os recursos também apoiarão missões de trabalho entre Brasil e França e as atividades necessárias para o desenvolvimento da pesquisa ao longo dos próximos quatro anos.

Segundo a coordenadora do projeto da UPF, professora Marlete Sandra Diedrich, o estudo nasce de uma trajetória consolidada de pesquisas na universidade sobre aquisição da linguagem e também do trabalho desenvolvido pela pesquisadora francesa Christelle Dodane. “Entendemos que estudar as narrativas das crianças, a partir de corpora de crianças brasileiras e francesas, pode revelar elementos importantes sobre como a criança se instaura na sua língua materna e estabelece relações na sua interação com os outros de seu convívio. Logo, entender mais, por meio de estudos científicos, do processo por meio do qual a criança narra, é tarefa que se impõe aos estudiosos da aquisição da linguagem”, explica.

Linguagem em perspectiva multimodal

Ao longo dos próximos quatro anos, a equipe buscará responder a uma principal questão: “Como se dão as relações de sentido entre palavra, prosódia e gestualidade, no ato de narrar das crianças, à luz de uma matriz multimodal de aquisição da linguagem”. Para isso também serão levadas em considerações questão como o modo como a criança mobiliza os elementos da matriz multimodal de aquisição da linguagem para narrar eventos em situação de fala solitária, na ausência de um interlocutor; e em situação de fala em contexto social, na presença de um ou mais interlocutores, além de quais modos de funcionamento da linguagem podem indicar sobre a trajetória da criança na aquisição de sua língua materna (francesa e portuguesa).