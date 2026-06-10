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Publicada em 10 de Junho de 2026 às 00:30

Da construção à reinvenção: a linha do Tempo da Vila Belga

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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
1905

Companhia belga adquire a área onde seriam construídas a estação ferroviária e a Vila Belga.
1905
Companhia belga adquire a área onde seriam construídas a estação ferroviária e a Vila Belga.
1907
Primeiras residências são entregues aos trabalhadores da ferrovia.
1913
Criação da Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea.
1957
Criação da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), marco do início das mudanças na estrutura ferroviária.
Décadas de 1960 e 1970
Transporte rodoviário ganha espaço e a ferrovia perde protagonismo.
1988
Vila Belga recebe proteção patrimonial em nível municipal.
Anos 1990
Privatização da ferrovia ameaça o futuro do conjunto; moradores articulam sua preservação.
2000
Tombamento estadual pelo Iphae; Vila Belga aparenta
abandono.
Década
de 2020
Revitalização da região ganha força com o Distrito Criativo Centro-Gare, eventos culturais e novos empreendimentos.

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