UCS inaugura área de desenvolvimento, ensino e pesquisa no Hospital Geral

O Hospital Geral de Caxias do Sul inaugurou, na semana passada, a Área de Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa. A solenidade ocorreu no Auditório Censi Florense e reuniu representantes da instituição, docentes, pesquisadores, colaboradores e convidados.
A nova estrutura foi planejada para atender às crescentes demandas dos mais de 800 estudantes de graduação e pós-graduação, médicos residentes, docentes, pesquisadores e profissionais que utilizam os espaços educacionais do hospital. Mais ampla e alinhada às necessidades da formação em saúde, a área reforça o compromisso institucional com a qualificação dos profissionais e a produção de conhecimento.
Com 363 metros quadrados e localizada no segundo pavimento do prédio administrativo, a Área de Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa é constituída por ambientes projetados para atender a diferentes metodologias educacionais e de públicos. “Esta iniciativa representa o sentimento de pertencer para transformar. Ela expressa o cuidado que o HG possui com as pessoas e o ensino. O pertencimento se concretiza quando somos percebidos e valorizados, quando acontece a transformação”, citou o reitor da Universidade de Caxias do Sul, Asdrubal Falavigna.
A estrutura contempla um ambiente acadêmico, voltado a estudantes, residentes de medicina, docentes e pesquisadores, e um espaço dedicado aos professores para disponibilizar apoio às atividades de ensino. Para valorizar o acolhimento e a experiência proporcionada ao público interno, há também dois espaços exclusivos: o Ambiente de Bem-Estar, adequado para períodos de pausas ou intervalo de atividades profissionais, e o Espaço do Conhecimento, que dispõe de uma biblioteca com 12 estações informatizadas, garantindo acesso a conteúdos científicos, base de dados e recursos digitais para fins de estudos, pesquisa e produção acadêmica. “A pesquisa e o desenvolvimento são pilares para o ensino de excelência, um compromisso assumido por cada um que faz parte desta instituição, reconhecida pela assistência à saúde, resolutividade e humanismo das equipes”, reforçou o diretor de Ensino do Hospital Geral, Darcy Ribeiro Pinto Filho.
O Hospital Geral de Caxias do Sul inaugurou, na semana passada, a Área de Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa. A solenidade ocorreu no Auditório Censi Florense e reuniu representantes da instituição, docentes, pesquisadores, colaboradores e convidados.
A nova estrutura foi planejada para atender às crescentes demandas dos mais de 800 estudantes de graduação e pós-graduação, médicos residentes, docentes, pesquisadores e profissionais que utilizam os espaços educacionais do hospital. Mais ampla e alinhada às necessidades da formação em saúde, a área reforça o compromisso institucional com a qualificação dos profissionais e a produção de conhecimento.
Com 363 metros quadrados e localizada no segundo pavimento do prédio administrativo, a Área de Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa é constituída por ambientes projetados para atender a diferentes metodologias educacionais e de públicos. “Esta iniciativa representa o sentimento de pertencer para transformar. Ela expressa o cuidado que o HG possui com as pessoas e o ensino. O pertencimento se concretiza quando somos percebidos e valorizados, quando acontece a transformação”, citou o reitor da Universidade de Caxias do Sul, Asdrubal Falavigna.
A estrutura contempla um ambiente acadêmico, voltado a estudantes, residentes de medicina, docentes e pesquisadores, e um espaço dedicado aos professores para disponibilizar apoio às atividades de ensino. Para valorizar o acolhimento e a experiência proporcionada ao público interno, há também dois espaços exclusivos: o Ambiente de Bem-Estar, adequado para períodos de pausas ou intervalo de atividades profissionais, e o Espaço do Conhecimento, que dispõe de uma biblioteca com 12 estações informatizadas, garantindo acesso a conteúdos científicos, base de dados e recursos digitais para fins de estudos, pesquisa e produção acadêmica. “A pesquisa e o desenvolvimento são pilares para o ensino de excelência, um compromisso assumido por cada um que faz parte desta instituição, reconhecida pela assistência à saúde, resolutividade e humanismo das equipes”, reforçou o diretor de Ensino do Hospital Geral, Darcy Ribeiro Pinto Filho.