Obras em talude em Passo Fundo devem durar um ano

A prefeitura de Passo Fundo iniciou nesta semana as obras de contenção e estabilização do talude localizado na rua Manoel Portela. A empresa responsável pela execução do projeto começou os serviços de preparação do terreno na semana passada.
A área na Manoel Portela, foi atingida por um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas registradas em novembro de 2023. Na ocasião, duas residências foram destruídas e outras 23 precisaram ser interditadas pela Defesa Civil do município em razão dos riscos estruturais causados pelo movimento de massa. O investimento na obra é de aproximadamente R$ 1.8 milhão, com recursos do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada. O prazo estimado para a execução dos trabalhos é de 12 meses.
De acordo com o projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Obras (SMO), será construído um muro de contenção em concreto armado, dimensionado conforme critérios técnicos e normas de engenharia para garantir a estabilidade do talude. A estrutura contará com sapata e sistema de armação estrutural capazes de suportar a movimentação do solo e prevenir novos deslizamentos. Além da contenção, a obra prevê a execução de novo aterro com material selecionado e compactado, implantação de sistema de drenagem e reconstrução da via afetada.
O secretário de Obras, Rubens Astolfi, destacou que o início da intervenção representa uma resposta concreta da prefeitura a uma demanda aguardada pelos moradores desde o deslizamento ocorrido em 2023. “Estamos iniciando uma obra de grande importância para a segurança das famílias que vivem nesta região. É uma intervenção complexa, planejada com critérios técnicos e que vai proporcionar mais estabilidade ao terreno, reduzir riscos e devolver tranquilidade aos moradores. Acompanhamos de perto toda a situação desde o ocorrido e segue empenhada em oferecer uma solução definitiva para a comunidade”, afirmou Astolfi.
Segundo o secretário, a expectativa é que os trabalhos sejam concluídos dentro do cronograma previsto de 12 meses, garantindo melhores condições de segurança, mobilidade e trafegabilidade para quem vive e circula pelo local.
A prefeitura de Passo Fundo iniciou nesta semana as obras de contenção e estabilização do talude localizado na rua Manoel Portela. A empresa responsável pela execução do projeto começou os serviços de preparação do terreno na semana passada.
A área na Manoel Portela, foi atingida por um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas registradas em novembro de 2023. Na ocasião, duas residências foram destruídas e outras 23 precisaram ser interditadas pela Defesa Civil do município em razão dos riscos estruturais causados pelo movimento de massa. O investimento na obra é de aproximadamente R$ 1.8 milhão, com recursos do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada. O prazo estimado para a execução dos trabalhos é de 12 meses.
De acordo com o projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Obras (SMO), será construído um muro de contenção em concreto armado, dimensionado conforme critérios técnicos e normas de engenharia para garantir a estabilidade do talude. A estrutura contará com sapata e sistema de armação estrutural capazes de suportar a movimentação do solo e prevenir novos deslizamentos. Além da contenção, a obra prevê a execução de novo aterro com material selecionado e compactado, implantação de sistema de drenagem e reconstrução da via afetada.
O secretário de Obras, Rubens Astolfi, destacou que o início da intervenção representa uma resposta concreta da prefeitura a uma demanda aguardada pelos moradores desde o deslizamento ocorrido em 2023. “Estamos iniciando uma obra de grande importância para a segurança das famílias que vivem nesta região. É uma intervenção complexa, planejada com critérios técnicos e que vai proporcionar mais estabilidade ao terreno, reduzir riscos e devolver tranquilidade aos moradores. Acompanhamos de perto toda a situação desde o ocorrido e segue empenhada em oferecer uma solução definitiva para a comunidade”, afirmou Astolfi.
Segundo o secretário, a expectativa é que os trabalhos sejam concluídos dentro do cronograma previsto de 12 meses, garantindo melhores condições de segurança, mobilidade e trafegabilidade para quem vive e circula pelo local.