Sala das Margaridas é inaugurada na delegacia de Estrela

O município de Estrela realizou a inauguração da Sala das Margaridas, espaço implantado junto à Delegacia de Polícia Civil, na rua Coronel Müssnich, 451, no Centro. A iniciativa, construída em parceria entre Polícia Civil, Poder Judiciário e município, foi criada para oferecer atendimento mais reservado, acolhedor e humanizado às mulheres em situação de violência, garantindo privacidade, respeito e segurança durante o processo de escuta e denúncia.
Durante a cerimônia, o diretor de Polícia do Interior, Cléber dos Santos Lima, destacou que a atuação da Polícia Civil também passa pelo cuidado com as pessoas. “A Polícia Civil tem o viés da repressão ao crime, mas também possui um importante papel de acolhimento, de olhar para as pessoas e compreender suas necessidades. A Sala das Margaridas representa esse compromisso com um atendimento mais humano e próximo da comunidade”, ressalta.
Ao participar do ato, a prefeita Carine Schwingel enfatizou que a proteção às mulheres deve estar no centro das ações públicas. Ela anunciou novas medidas que ampliam a estrutura de atendimento às mulheres em Estrela, reforçando uma política pública integrada que envolve proteção, assistência social, qualificação e geração de oportunidades. As iniciativas incluem a implantação da Coordenadoria da Mulher, do Departamento da Mulher e da futura Casa da Mulher, consolidando uma rede permanente de apoio e promoção da autonomia feminina no município.
A Coordenadoria da Mulher, que atuará na articulação das políticas públicas voltadas ao público feminino, também foi anunciada na instalação da Sala das Margaridas. Junto do Departamento da Mulher, a estrutura está vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, e coordenado por Liara Beschorner, aproximando ainda mais os serviços da comunidade e fortalecendo o atendimento especializado.
Outra iniciativa apresentada é a implantação de um motorhome de atendimento itinerante, que levará orientações, acolhimento e serviços às mulheres das localidades do interior. A proposta busca ampliar o acesso à rede de proteção para quem enfrenta dificuldades de deslocamento até a área urbana.