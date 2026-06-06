Lajeado assina convênio para novo Centro de Eventos e sede da Defesa Civil

A prefeitura de Lajeado e o governo do Estado assinaram o convênio que viabiliza um investimento de R$ 22,5 milhões para a implantação do novo Centro de Eventos de Lajeado e da nova sede da Defesa Civil municipal. Na ocasião, também foi assinado um Termo de Cooperação que prevê a destinação de R$ 5 milhões para a limpeza de terrenos localizados nas áreas de arraste do Rio Taquari. O recurso será utilizado na remoção de escombros, resíduos e entulhos deixados pelas enchentes, garantindo a destinação ambientalmente adequada dos materiais e contribuindo para a recuperação das áreas atingidas.
A iniciativa do Centro de Eventos prevê a revitalização completa do pavilhão 1 do Parque do Imigrante, transformando-o em um espaço multifuncional e preparado para atender tanto às demandas de desenvolvimento regional quanto às situações de emergência e desastres. Com mais de 6,5 mil metros quadrados de área construída, o novo complexo abrigará uma nova sede da Defesa Civil Municipal e um Centro de Eventos.
A nova estrutura contará com salas permanentes de comando e comunicação, áreas cobertas para triagem e logística, instalações sanitárias dimensionadas para o acolhimento de um grande número de pessoas, acessos específicos para ambulâncias e veículos de apoio, além de estruturas modulares que permitirão ampliar rapidamente a capacidade de atendimento em cenários de crise.
O espaço seguirá desempenhando um papel fundamental na proteção da população em momentos de eventos climáticos extremos, mantendo sua função como ponto de abrigo e acolhimento para famílias atingidas por enchentes e outras situações de emergência. Com a modernização da estrutura, o município passará a contar com instalações mais adequadas, seguras e eficientes para o atendimento da população nesses períodos. O investimento total será de cerca de R$ 22,5 milhões, sendo R$ 15 milhões provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) e R$ 7,5 milhões de contrapartida da prefeitura de Lajeado.