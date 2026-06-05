Gastronomia é destaque nos eventos do Interior do RS

A agenda de eventos no interior do Estado nesta semana tem como destaque eventos voltados à gastronomia. A Serra Gaúcha é protagonista, com festividades em Bento Gonçalves, Gramado e Farroupilha. Destaque, também, para a feira de artesanato em Picada Café, que chega na sétima edição. Confira abaixo a agenda de eventos para o interior do Rio Grande do Sul do dia 8 a 14 de junho.

Bento Gonçalves | ExpoBento e 21ª Fenavinho

Expobento acontece em conjunto com a Fenavinho, dos dias 4 a 14 de junho no Parque de Eventos de Bento Gonçalves Expobento/Reprodução/Cidades

Com programação conjunta, a ExpoBento e a 21ª edição da FenaVinho se estendem até o dia 14, domingo . A feira acontece no Parque de Eventos de Bento Gonçalves com mais de 500 expositores de diferentes setores, desde agronegócio até vestuário. A programação conta com apresentações musicais e de comediantes, além de desfiles, como o Desfile Pet na terça-feira (9). Como parte da Fenavinho, o evento também terá degustações e exposições de diversas vinícolas. Na segunda (8) a entrada é gratuita, já nos outros dias os ingressos variam entre R$15 e R$22 .

Gramado | Connection Terroirs do Brasil 2026

Feira em Gramado une diversos produtos artesanais com Indicação Geográfica (IG) em um só lugar Connection Terroirs/Reprodução/Cidades

Neste mês de junho, Gramado será mais uma vez palco da Connection Terroirs do Brasil, evento voltado para produtos com Indicação Geográfica (IG). Esta edição acontece de 10 a 13 de junho , com feira aberta ao público na Rua Coberta de Gramado , além de programação exclusiva para quem adquire o ingresso - que partem de R$400. O evento este ano deve contar com 58 expositores de produtos como cafés regionais, queijos, vinhos e artesanatos, assim como um circuito gastronômico com pratos especiais de restaurantes parceiros.

Farroupilha | Casa Perini World Festival

Evento une estreia do Brasil na Copa do Mundo a uma experiência gastrônomica na Casa Perini, em Farroupilha Vinícola Casa Perini/Divulgação/Cidades

No sábado (13), a Casa Perini organiza um evento que une a estreia do Brasil na Copa do Mundo a uma experiência gastronômica com cinco estações temáticas de degustação inspiradas em diferentes regiões e vinícolas do mundo: Brasil, Hermanos, Aussie & Kiwis, EUA e Portugal. O Casa Perini World Festival. Em formato de open food , o evento acontece , a partir das 16h , na vinícola Casa Perini, em Farroupilha . Os ingressos partem de R$175,00 para menores de idade, entre 6 e 17 anos, e R$350,00 para adultos.

Encantado | Suinofest

Suinofest acontece nos próximos dois finais de semana em Encantado, nos dias 13 e 14, 21 e 22 de junho Suinofest/Divulgação/Cidades

O segundo final de semana da Suinofest acontece nos dias 13 e 14 deste mês , no Parque João Batista Marchese, em Encantado . Além de festival gastronômico, o evento também é uma feira comercial com expositores diversos, desde produtos voltados ao agronegócio até artesanatos. Salão Gastronômico. A principal atração do evento é o Salão Gastronômico que contará com cerca de 60 opções de pratos e bebidas à base de carne suína, com consumo liberado por até quatro horas e ingressos partindo de R$199,00. Aos sábados, a feira aberta ao público inicia às 10h e encerra às 20h , já no domingo funciona das 10h às 18h . Para esta edição, mais de seis mil ingressos já foram vendidos.

Picada Café | 7a Feira de Artesanato

Feira em Picada Café está em sua sétima edição e tem entrada gratuita Prfeitura de Picada Café/Divulgação/Cidades