Gastronomia é destaque nos eventos do Interior do RS

A agenda de eventos no interior do Estado nesta semana tem como destaque eventos voltados à gastronomia. A Serra Gaúcha é protagonista, com festividades em Bento Gonçalves, Gramado e Farroupilha. Destaque, também, para a feira de artesanato em Picada Café, que chega na sétima edição. Confira abaixo a agenda de eventos para o interior do Rio Grande do Sul do dia 8 a 14 de junho.
Bento Gonçalves | ExpoBento e 21ª Fenavinho
Expobento acontece em conjunto com a Fenavinho, dos dias 4 a 14 de junho no Parque de Eventos de Bento Gonçalves
Expobento/Reprodução/Cidades
Com programação conjunta, a ExpoBento e a 21ª edição da FenaVinho se estendem até o dia 14, domingo. A feira acontece no Parque de Eventos de Bento Gonçalves com mais de 500 expositores de diferentes setores, desde agronegócio até vestuário. A programação conta com apresentações musicais e de comediantes, além de desfiles, como o Desfile Pet na terça-feira (9). Como parte da Fenavinho, o evento também terá degustações e exposições de diversas vinícolas. Na segunda (8) a entrada é gratuita, já nos outros dias os ingressos variam entre R$15 e R$22.
Gramado | Connection Terroirs do Brasil 2026
Feira em Gramado une diversos produtos artesanais com Indicação Geográfica (IG) em um só lugar
Connection Terroirs/Reprodução/Cidades
Neste mês de junho, Gramado será mais uma vez palco da Connection Terroirs do Brasil, evento voltado para produtos com Indicação Geográfica (IG). Esta edição acontece de 10 a 13 de junho, com feira aberta ao público na Rua Coberta de Gramado, além de programação exclusiva para quem adquire o ingresso - que partem de R$400. O evento este ano deve contar com 58 expositores de produtos como cafés regionais, queijos, vinhos e artesanatos, assim como um circuito gastronômico com pratos especiais de restaurantes parceiros.
Farroupilha | Casa Perini World Festival
Evento une estreia do Brasil na Copa do Mundo a uma experiência gastrônomica na Casa Perini, em Farroupilha
Vinícola Casa Perini/Divulgação/Cidades
No sábado (13), a Casa Perini organiza um evento que une a estreia do Brasil na Copa do Mundo a uma experiência gastronômica com cinco estações temáticas de degustação inspiradas em diferentes regiões e vinícolas do mundo: Brasil, Hermanos, Aussie & Kiwis, EUA e Portugal. O Casa Perini World Festival. Em formato de open food, o evento acontece, a partir das 16h, na vinícola Casa Perini, em Farroupilha. Os ingressos partem de R$175,00 para menores de idade, entre 6 e 17 anos, e R$350,00 para adultos.
Encantado | Suinofest
Suinofest acontece nos próximos dois finais de semana em Encantado, nos dias 13 e 14, 21 e 22 de junho
Suinofest/Divulgação/Cidades
O segundo final de semana da Suinofest acontece nos dias 13 e 14 deste mês, no Parque João Batista Marchese, em Encantado. Além de festival gastronômico, o evento também é uma feira comercial com expositores diversos, desde produtos voltados ao agronegócio até artesanatos. Salão Gastronômico. A principal atração do evento é o Salão Gastronômico que contará com cerca de 60 opções de pratos e bebidas à base de carne suína, com consumo liberado por até quatro horas e ingressos partindo de R$199,00. Aos sábados, a feira aberta ao público inicia às 10h e encerra às 20h, já no domingo funciona das 10h às 18h. Para esta edição, mais de seis mil ingressos já foram vendidos.
Picada Café | 7a Feira de Artesanato
Feira em Picada Café está em sua sétima edição e tem entrada gratuita
Prfeitura de Picada Café/Divulgação/Cidades
Nos dias 13 e 14 de junho, o Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn será palco da 7ª edição da Feira de Artesanato de Picada Café. Evento ocorre das 9h às 18h, com entrada e estacionamento gratuitos, com expositores de produtos artesanais voltados a gastronomia. A feira é um dos principais eventos do município e programação inclui apresentações musicais, oficinas, desfile de artigos artesanais e atividades culturais.