Prefeitura de Santa Maria vai investir R$ 1,1 milhão na reforma de três praças

A prefeitura de Santa Maria autorizou o início das obras de revitalizações de três praças. O serviço ocorre nas praças Manoel Barcelos Braga (bairro Camobi), Ernesto Dornelles (Nossa Senhora Medianeira) e Alto da Boa Vista (Nova Santa Marta), com investimento total de R$ 1.158 milhão.
Em ato diante de líderes comunitários dos bairros beneficiados e vereadores, o prefeito Rodrigo Decimo destacou os aspectos positivos das melhorias, com impactos na saúde e qualidade de vida da população, e a construção com diferentes agentes políticos, sem distinção partidária. “Neste momento aproveito para celebrar essa comunhão de esforços, porque quando os representantes do povo se unem para o bem da comunidade, acontece a diferença na vida das pessoas. Isso já aconteceu em outras oportunidades e seguirá acontecendo, uma vez que entendemos ser este o caminho para Santa Maria prosperar”, salientou o prefeito.
Antes da assinatura, o secretário de Urbanismo e Projetos, Guilherme Schneider, apresentou aos moradores os projetos de revitalizações das praças. Todos os locais devem receber pista de caminhada, mobiliários com bancos e lixeiras. Demais melhorias, de acordo com as características próprias, devem ser feitas a partir da captação de novos recursos. Confira mais detalhes abaixo.
“Estamos pensando em uma cidade para as pessoas, que atenda ao uso das pessoas, ao melhor uso nos bairros. E para isso é preciso trazer a comunidade para perto, incentivando o cuidado por parte da população”, disse o secretário.
A Praça Alto da Boa Vista vai receber o maior investimento - R$ 585,5 mil. As melhorias incluem passeios públicos, pista de caminhada, escadarias e acessos, novo playground infantil com cercamento e piso emborrachado e conexão da praça com a ESF e parada de ônibus.
A prefeitura de Santa Maria autorizou o início das obras de revitalizações de três praças. O serviço ocorre nas praças Manoel Barcelos Braga (bairro Camobi), Ernesto Dornelles (Nossa Senhora Medianeira) e Alto da Boa Vista (Nova Santa Marta), com investimento total de R$ 1.158 milhão.
Em ato diante de líderes comunitários dos bairros beneficiados e vereadores, o prefeito Rodrigo Decimo destacou os aspectos positivos das melhorias, com impactos na saúde e qualidade de vida da população, e a construção com diferentes agentes políticos, sem distinção partidária. “Neste momento aproveito para celebrar essa comunhão de esforços, porque quando os representantes do povo se unem para o bem da comunidade, acontece a diferença na vida das pessoas. Isso já aconteceu em outras oportunidades e seguirá acontecendo, uma vez que entendemos ser este o caminho para Santa Maria prosperar”, salientou o prefeito.
Antes da assinatura, o secretário de Urbanismo e Projetos, Guilherme Schneider, apresentou aos moradores os projetos de revitalizações das praças. Todos os locais devem receber pista de caminhada, mobiliários com bancos e lixeiras. Demais melhorias, de acordo com as características próprias, devem ser feitas a partir da captação de novos recursos. Confira mais detalhes abaixo.
“Estamos pensando em uma cidade para as pessoas, que atenda ao uso das pessoas, ao melhor uso nos bairros. E para isso é preciso trazer a comunidade para perto, incentivando o cuidado por parte da população”, disse o secretário.
A Praça Alto da Boa Vista vai receber o maior investimento - R$ 585,5 mil. As melhorias incluem passeios públicos, pista de caminhada, escadarias e acessos, novo playground infantil com cercamento e piso emborrachado e conexão da praça com a ESF e parada de ônibus.