Marau assina convênio para funcionamento de 10 leitos de UTI

Considerada uma demanda histórica da comunidade, a implantação da UTI representa um marco para Marau e para os municípios da região, reduzindo a necessidade de deslocamentos de pacientes em estado grave para outros centros de referência. O convênio prevê a manutenção permanente de 10 leitos de UTI Adulto, com atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, estrutura tecnológica especializada e equipe multiprofissional capacitada para o atendimento de pacientes críticos.
Para a prefeita Naura Bordignon, a assinatura do convênio concretiza um compromisso assumido com a população. “Estamos transformando um sonho antigo da nossa comunidade em realidade. A implantação da UTI significa mais segurança para as famílias, mais capacidade de resposta do sistema de saúde e mais dignidade para quem precisa de atendimento em momentos delicados”, destaca.
A parceria também estabelece mecanismos de fiscalização, transparência e prestação de contas, além de garantir a cooperação permanente entre hospital e poder público para evitar desassistência e assegurar o funcionamento contínuo do serviço.