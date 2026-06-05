Passo Fundo apresenta iniciativa sobre desenvolvimento rural

A valorização da produção rural, o incentivo ao empreendedorismo e o fortalecimento das agroindústrias locais marcaram o encontro promovido pela prefeitura de Passo Fundo, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em parceria com o Sebrae, realizado na quarta-feira (3). O evento reuniu produtores rurais, representantes de agroindústrias e lideranças do setor para apresentar novas ações voltadas ao desenvolvimento do interior do município. O evento contou com a apresentação do Programa de Desenvolvimento Rural, desenvolvido em parceria com o Sebrae, além da divulgação da Lei de Incentivo às Agroindústrias.
A iniciativa representa um importante momento de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos produtores rurais e pelas agroindústrias de Passo Fundo, reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável, a geração de renda e o fortalecimento da agricultura familiar.
Durante o encontro, também foram entregues os certificados do Selo Arte às agroindústrias contempladas. A certificação permite a comercialização de produtos artesanais de origem animal em todo o território nacional, agregando valor à produção e ampliando oportunidades de mercado para os empreendedores locais.
Além das atividades institucionais, os participantes puderam conhecer e degustar produtos oferecidos pelos feirantes da Associação da Feira do Produtor Rural. A ação teve como objetivo valorizar a produção local e incentivar a comercialização dos produtos produzidos no município.
O secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Evandro Meirelles, destacou que o fortalecimento do setor rural passa pelo incentivo à qualificação, à inovação e à ampliação das oportunidades para os produtores. “Estamos trabalhando para criar um ambiente cada vez mais favorável ao desenvolvimento das propriedades rurais e das agroindústrias. A parceria com o Sebrae e iniciativas como a Lei de Incentivo e a certificação do Selo Arte ajudam a agregar valor à produção local, gerar renda e ampliar mercados para os empreendedores do campo”, afirmou.
De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, o conjunto de ações demonstra o investimento contínuo da prefeitura em políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor rural, promovendo desenvolvimento econômico, inovação e mais oportunidades para quem vive e trabalha no campo.
A valorização da produção rural, o incentivo ao empreendedorismo e o fortalecimento das agroindústrias locais marcaram o encontro promovido pela prefeitura de Passo Fundo, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em parceria com o Sebrae, realizado na quarta-feira (3). O evento reuniu produtores rurais, representantes de agroindústrias e lideranças do setor para apresentar novas ações voltadas ao desenvolvimento do interior do município. O evento contou com a apresentação do Programa de Desenvolvimento Rural, desenvolvido em parceria com o Sebrae, além da divulgação da Lei de Incentivo às Agroindústrias.
A iniciativa representa um importante momento de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos produtores rurais e pelas agroindústrias de Passo Fundo, reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável, a geração de renda e o fortalecimento da agricultura familiar.
Durante o encontro, também foram entregues os certificados do Selo Arte às agroindústrias contempladas. A certificação permite a comercialização de produtos artesanais de origem animal em todo o território nacional, agregando valor à produção e ampliando oportunidades de mercado para os empreendedores locais.
Além das atividades institucionais, os participantes puderam conhecer e degustar produtos oferecidos pelos feirantes da Associação da Feira do Produtor Rural. A ação teve como objetivo valorizar a produção local e incentivar a comercialização dos produtos produzidos no município.
O secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Evandro Meirelles, destacou que o fortalecimento do setor rural passa pelo incentivo à qualificação, à inovação e à ampliação das oportunidades para os produtores. “Estamos trabalhando para criar um ambiente cada vez mais favorável ao desenvolvimento das propriedades rurais e das agroindústrias. A parceria com o Sebrae e iniciativas como a Lei de Incentivo e a certificação do Selo Arte ajudam a agregar valor à produção local, gerar renda e ampliar mercados para os empreendedores do campo”, afirmou.
De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, o conjunto de ações demonstra o investimento contínuo da prefeitura em políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor rural, promovendo desenvolvimento econômico, inovação e mais oportunidades para quem vive e trabalha no campo.