Falta de mão de obra pode agravar adaptação ao fim da escala 6x1 no Interior do RS

A necessidade de recompor escalas de trabalho diante da redução da jornada semanal esbarra em um problema que antecede a discussão sobre a escala 6x1: a escassez de mão de obra qualificada nos polos produtivos do interior gaúcho. Em Caxias do Sul, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) pontua que contratar novos trabalhadores para cobrir as horas reduzidas será, na prática, tão difícil quanto absorver o custo financeiro da mudança.

André Zuco, vice-presidente de Serviços da entidade, aponta que muitas empresas da região já operam com vagas abertas há meses sem conseguir preenchê-las. No setor de serviços, onde a operação não para, a reposição de horas é obrigatóriam, e não há trabalhadores disponíveis para isso. "Além do custo econômico, tem um custo real e prático. Ainda ainda não sabe como isso vai ser feito", afirmou.

Em Estrela, Leandro Kremer, vice-presidente da Cacis de Estrela, salienta a mesma dificuldade. Com necessidade já identificada de novas contratações em suas lojas de calçados em Estrela e Lajeado, o empresário enfrenta um mercado em que parte dos trabalhadores prefere a informalidade ou o trabalho como microempreendedor individual, o que complica a reposição formal de quadros. "Eu tenho uma necessidade de contratação, mas tenho uma dificuldade de mão de obra. Existe um grande número de pessoas que estão na informalidade e querem continuar desse jeito", disse.

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No Vale do Rio Pardo, o presidente do Sindilojas, Mauro Spode, compartilha do diagnóstico. Com atuação no varejo desde 1981, o dirigente classifica a aprovação como “prematura” e de “viés eleitoral”, e aponta a dificuldade de reposição de pessoal como o principal obstáculo à adaptação. "A gente tem gargalos na admissão de funcionários. Existe uma dificuldade muito grande de conseguir pessoas que entrem no mercado de trabalho", afirmou.

Spode também avalia que o pagamento por hora trabalhada seria um modelo mais adequado à realidade do setor, e não descarta a possibilidade de redução de horários de funcionamento em parte do comércio local como saída para equilibrar as escalas.

Para os dirigentes, a combinação de aumento de custos com escassez de pessoal qualificado é o cenário mais preocupante trazido pela PEC, e um que exigirá mais do que adaptação de escalas para ser equacionado.