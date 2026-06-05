Nova sede da Polícia Civil em Lajeado é inaugurada

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul passa a contar com uma nova estrutura para atendimento à população no município de Lajeado. A nova sede da Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), localizada na ua Paulo Oppliger, nº 40, no bairro São Cristóvão, entrou em operação em dezembro de 2025, em um ponto estratégico da cidade, mas foi inaugurada oficialmente somente nesta semana.
A mudança representa um importante avanço para a segurança pública regional após os impactos causados pela enchente de maio de 2024, que atingiu até o último andar do antigo prédio da Delegacia, comprometendo sua estrutura e funcionamento.
O novo espaço foi planejado para atender às demandas institucionais, oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores e aprimorando o atendimento à população. O projeto contou com investimento aproximado de R$ 400 mil, custeado pelo proprietário do imóvel, responsável pela reforma completa realizada ao longo de um ano e quatro meses.
Entre as melhorias implementadas estão a modernização das instalações técnicas, com nova rede lógica, sistema de climatização e revisão das redes elétrica e hidráulica, além da construção de cela adequada e reorganização dos espaços internos para otimizar o fluxo de trabalho e o atendimento ao público.
A nova estrutura também abriga a Sala das Margaridas, espaço destinado ao acolhimento humanizado de mulheres em situação de violência. O ambiente foi criado para garantir privacidade e um atendimento mais acolhedor às vítimas, que podem realizar registro de ocorrência, oitivas, solicitação de medidas protetivas de urgência e demais encaminhamentos previstos na Lei Maria da Penha, sempre que possível com atendimento realizado por policial do sexo feminino. A implementação do espaço foi possível por meio da cooperação entre Prefeitura de Lajeado, Ministério Público, Alsepro e Instituto Ipê Amarelo. Atualmente, a DPPA de Lajeado é a única unidade do município a contar com a Sala das Margaridas, ampliando a rede de proteção e acolhimento às mulheres em situação de violência.
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul passa a contar com uma nova estrutura para atendimento à população no município de Lajeado. A nova sede da Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), localizada na ua Paulo Oppliger, nº 40, no bairro São Cristóvão, entrou em operação em dezembro de 2025, em um ponto estratégico da cidade, mas foi inaugurada oficialmente somente nesta semana.
A mudança representa um importante avanço para a segurança pública regional após os impactos causados pela enchente de maio de 2024, que atingiu até o último andar do antigo prédio da Delegacia, comprometendo sua estrutura e funcionamento.
O novo espaço foi planejado para atender às demandas institucionais, oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores e aprimorando o atendimento à população. O projeto contou com investimento aproximado de R$ 400 mil, custeado pelo proprietário do imóvel, responsável pela reforma completa realizada ao longo de um ano e quatro meses.
Entre as melhorias implementadas estão a modernização das instalações técnicas, com nova rede lógica, sistema de climatização e revisão das redes elétrica e hidráulica, além da construção de cela adequada e reorganização dos espaços internos para otimizar o fluxo de trabalho e o atendimento ao público.
A nova estrutura também abriga a Sala das Margaridas, espaço destinado ao acolhimento humanizado de mulheres em situação de violência. O ambiente foi criado para garantir privacidade e um atendimento mais acolhedor às vítimas, que podem realizar registro de ocorrência, oitivas, solicitação de medidas protetivas de urgência e demais encaminhamentos previstos na Lei Maria da Penha, sempre que possível com atendimento realizado por policial do sexo feminino. A implementação do espaço foi possível por meio da cooperação entre Prefeitura de Lajeado, Ministério Público, Alsepro e Instituto Ipê Amarelo. Atualmente, a DPPA de Lajeado é a única unidade do município a contar com a Sala das Margaridas, ampliando a rede de proteção e acolhimento às mulheres em situação de violência.