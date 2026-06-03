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Publicada em 03 de Junho de 2026 às 15:20

Bento Gonçalves vai receber reality show sobre marcenaria

Cidade é considerada um dos principais polos do Brasil

Cidade é considerada um dos principais polos do Brasil

Jeferson Soldi/Divulgação/JC
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Jornal Cidades
A excelência da produção moveleira da serra gaúcha e da formação profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), do Sistema Fiergs, atraiu para Bento Gonçalves a gravação de um reality show voltado à marcenaria. Ferramentas ligadas, peças espalhadas pelas bancadas e participantes correndo para concluir desafios antes do cronômetro zerar vão tomar conta da unidade no município entre 8 e 12 de junho, quando seis competidores, sendo cinco do Rio Grande do Sul e um do Mato Grosso do Sul, vão disputar a quinta temporada do "Duelo de Marceneiros", com estreia prevista para agosto.

Os participantes enfrentarão provas práticas envolvendo a criação de peças com MDF como matéria-prima principal. Eles serão avaliados por jurados especializados ao longo da semana. A cada desafio, que terá o tempo de três horas para ser concluído, um participante será eliminado até que apenas um conquiste os prêmios da temporada: consultoria com profissionais da Gmad, R$ 25 mil em compras no Clube Duratex, um iPhone 17 e ferramentas Black Tools. O reality será exibido em agosto, no YouTube, no UOL TV e na Fashion TV.
A excelência da produção moveleira da serra gaúcha e da formação profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), do Sistema Fiergs, atraiu para Bento Gonçalves a gravação de um reality show voltado à marcenaria. Ferramentas ligadas, peças espalhadas pelas bancadas e participantes correndo para concluir desafios antes do cronômetro zerar vão tomar conta da unidade no município entre 8 e 12 de junho, quando seis competidores, sendo cinco do Rio Grande do Sul e um do Mato Grosso do Sul, vão disputar a quinta temporada do "Duelo de Marceneiros", com estreia prevista para agosto.

Os participantes enfrentarão provas práticas envolvendo a criação de peças com MDF como matéria-prima principal. Eles serão avaliados por jurados especializados ao longo da semana. A cada desafio, que terá o tempo de três horas para ser concluído, um participante será eliminado até que apenas um conquiste os prêmios da temporada: consultoria com profissionais da Gmad, R$ 25 mil em compras no Clube Duratex, um iPhone 17 e ferramentas Black Tools. O reality será exibido em agosto, no YouTube, no UOL TV e na Fashion TV.
• LEIA TAMBÉM: Empresas moveleiras fixam metas de crescimento

O cenário principal do programa será montado no auditório da unidade, que também contará com um quarto de descompressão, novidade desta edição, destinado aos momentos de descontração e convivência entre os participantes.
O município de Bento Gonçalves foi escolhido para sediar as gravações por estar localizado em um dos principais polos moveleiros do País. Dados da Unidade de Estudos Econômicos (UEE) do Sistema FIERGS mostram a relevância da atividade para a economia gaúcha. A cidade lidera o ranking estadual de empregos do setor, com 6,6 mil postos de trabalho, exporta para dezenas de países e é referência em design, qualidade e inovação, combinando a tradição artesanal dos imigrantes italianos com tecnologias de ponta.

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