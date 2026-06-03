Bento Gonçalves vai receber reality show sobre marcenaria

Os participantes enfrentarão provas práticas envolvendo a criação de peças com MDF como matéria-prima principal. Eles serão avaliados por jurados especializados ao longo da semana. A cada desafio, que terá o tempo de três horas para ser concluído, um participante será eliminado até que apenas um conquiste os prêmios da temporada: consultoria com profissionais da Gmad, R$ 25 mil em compras no Clube Duratex, um iPhone 17 e ferramentas Black Tools. O reality será exibido em agosto, no YouTube, no UOL TV e na Fashion TV.
O cenário principal do programa será montado no auditório da unidade, que também contará com um quarto de descompressão, novidade desta edição, destinado aos momentos de descontração e convivência entre os participantes.