Entidade pede aumento do efetivo da Brigada Militar para Gramado

O Movimento Comunitário de Combate à Violência de Gramado (Mocovi) se reuniu em Porto Alegre com o Comandante Geral da Brigada Militar RS,o Coronel PM Luigi Gustavo Soares Pereira, e nesta reunião encaminhou um ofício solicitando a complementação do efetivo policial militar destinado ao município e o reforço da estrutura operacional da corporação na região. A entidade argumenta que Gramado, um dos principais destinos turísticos do Brasil, recebe cerca de 8 milhões de visitantes por ano e necessita de investimentos permanentes em segurança pública.
Entre os pedidos encaminhados ao Comando-Geral estão a destinação de novos policiais militares para Gramado nas próximas movimentações e formaturas da corporação, além do envio de uma nova viatura operacional para a Força Tática do 41º BPM. A entidade defende que o fortalecimento da Brigada Militar é fundamental para consolidar a Serra Gaúcha como referência nacional em turismo seguro.
Outro ponto apresentado no documento refere-se à necessidade de renovação da frota da Força Tática do 41º Batalhão de Polícia Militar. Atualmente, a unidade atende não apenas Gramado, mas também os municípios de Canela, Nova Petrópolis, Picada Café, São Francisco de Paula e Cambará do Sul. Segundo o Movimento, uma nova viatura contribuiria para fortalecer a capacidade de pronta resposta e o enfrentamento à criminalidade em toda a região das Hortênsias.
O presidente do Mocovi, Josiano Schmitt, ressalta que “os bons resultados alcançados pela Brigada Militar não devem ser utilizados como justificativa para a manutenção do atual quadro de pessoal. Pelo contrário, segundo ele, os índices positivos demonstram a importância de investimentos contínuos para preservar a segurança da população e dos milhões de turistas que visitam a Serra Gaúcha todos os anos”. A entidade destaca ainda que o crescimento populacional, o aumento da atividade econômica e a intensa agenda de eventos ampliaram significativamente a demanda por serviços de segurança pública nos últimos anos. A Brigada Militar deve avaliar o pedido feito nas próximas semanas.
O Movimento Comunitário de Combate à Violência de Gramado (Mocovi) se reuniu em Porto Alegre com o Comandante Geral da Brigada Militar RS,o Coronel PM Luigi Gustavo Soares Pereira, e nesta reunião encaminhou um ofício solicitando a complementação do efetivo policial militar destinado ao município e o reforço da estrutura operacional da corporação na região. A entidade argumenta que Gramado, um dos principais destinos turísticos do Brasil, recebe cerca de 8 milhões de visitantes por ano e necessita de investimentos permanentes em segurança pública.
Entre os pedidos encaminhados ao Comando-Geral estão a destinação de novos policiais militares para Gramado nas próximas movimentações e formaturas da corporação, além do envio de uma nova viatura operacional para a Força Tática do 41º BPM. A entidade defende que o fortalecimento da Brigada Militar é fundamental para consolidar a Serra Gaúcha como referência nacional em turismo seguro.
Outro ponto apresentado no documento refere-se à necessidade de renovação da frota da Força Tática do 41º Batalhão de Polícia Militar. Atualmente, a unidade atende não apenas Gramado, mas também os municípios de Canela, Nova Petrópolis, Picada Café, São Francisco de Paula e Cambará do Sul. Segundo o Movimento, uma nova viatura contribuiria para fortalecer a capacidade de pronta resposta e o enfrentamento à criminalidade em toda a região das Hortênsias.
O presidente do Mocovi, Josiano Schmitt, ressalta que “os bons resultados alcançados pela Brigada Militar não devem ser utilizados como justificativa para a manutenção do atual quadro de pessoal. Pelo contrário, segundo ele, os índices positivos demonstram a importância de investimentos contínuos para preservar a segurança da população e dos milhões de turistas que visitam a Serra Gaúcha todos os anos”. A entidade destaca ainda que o crescimento populacional, o aumento da atividade econômica e a intensa agenda de eventos ampliaram significativamente a demanda por serviços de segurança pública nos últimos anos. A Brigada Militar deve avaliar o pedido feito nas próximas semanas.