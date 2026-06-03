Câmara de Novo Hamburgo faz sessão em defesa da Comusa

Durante sua manifestação, Kopschina destacou as ações de mobilização realizadas pela Comusa desde o anúncio da proposta estadual, entre elas a entrega de um manifesto ao presidente da Assembleia Legislativa e a articulação junto a entidades e autarquias municipais de saneamento para ampliar o debate sobre o tema.
O diretor-geral ressaltou ainda que a Comusa é resultado de uma construção histórica da comunidade hamburguense e possui indicadores que demonstram sua capacidade de investimento e de expansão dos serviços. “A autarquia mantém equilíbrio financeiro e segue avançando em obras e projetos que permitirão ao município atingir as metas de universalização do saneamento antes dos prazos estabelecidos pelo Marco Legal do Saneamento”, destaca.
Já o diretor técnico, Neri Chilanti, reforçou a importância da gestão local dos serviços de água e esgoto. Integrante do movimento que participou da criação da Comusa na década de 1990, ele relembrou a trajetória da autarquia e afirmou que a proximidade entre a gestão e a população contribui para respostas mais rápidas às demandas da comunidade.
Chilanti também chamou a atenção para a necessidade de ampliar o debate sobre o futuro do saneamento nos municípios e defendeu a participação da sociedade e das lideranças locais nas discussões relacionadas ao modelo de gestão do setor.
Desde o anúncio da proposta estadual de concessão dos serviços de saneamento a Comusa vem promovendo ações institucionais e articulando iniciativas junto a entidades representativas do setor para defender a autonomia municipal na gestão do saneamento e a continuidade dos investimentos realizados no município.