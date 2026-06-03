Ação em Sapucaia do Sul elimina espécie invasora no Morro das Cabras

Um grupo de ambientalistas e voluntários participou, no fim de semana, de uma ação de retirada de cerca de nove mil mudas de pinus elliottii, espécie exótica invasora que ameaça o ambiente natural e a vegetação nativa do município. A atividade foi realizada no Morro das Cabras, em Sapucaia do Sul.
A ação contou com o apoio das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Cultura e Turismo, reunindo cerca de 30 voluntários de diferentes idades. O trabalho de supressão concentrou-se principalmente em mudas e árvores de pequeno porte.
Durante o mutirão, os participantes utilizaram ferramentas como facões, serras manuais, machadinhas e luvas, além da retirada manual das mudas da planta. Além da remoção da espécie invasora, também foram realizados o plantio de espécies nativas e a confecção de placas de conscientização ambiental.
Segundo os organizadores, o avanço do pinus elliottii coloca em risco a fauna e a flora nativas do local. A ação contou ainda com a participação da ONG Cidadãos da Paz, com sede em São Jerônimo e atuação em Sapucaia do Sul.
O pinus elliottii é classificado como espécie exótica invasora, e sua supressão é isenta de licenciamento ambiental, conforme normas da secretaria estadual do Meio Ambiente.
Um grupo de ambientalistas e voluntários participou, no fim de semana, de uma ação de retirada de cerca de nove mil mudas de pinus elliottii, espécie exótica invasora que ameaça o ambiente natural e a vegetação nativa do município. A atividade foi realizada no Morro das Cabras, em Sapucaia do Sul.
A ação contou com o apoio das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Cultura e Turismo, reunindo cerca de 30 voluntários de diferentes idades. O trabalho de supressão concentrou-se principalmente em mudas e árvores de pequeno porte.
Durante o mutirão, os participantes utilizaram ferramentas como facões, serras manuais, machadinhas e luvas, além da retirada manual das mudas da planta. Além da remoção da espécie invasora, também foram realizados o plantio de espécies nativas e a confecção de placas de conscientização ambiental.
Segundo os organizadores, o avanço do pinus elliottii coloca em risco a fauna e a flora nativas do local. A ação contou ainda com a participação da ONG Cidadãos da Paz, com sede em São Jerônimo e atuação em Sapucaia do Sul.
O pinus elliottii é classificado como espécie exótica invasora, e sua supressão é isenta de licenciamento ambiental, conforme normas da secretaria estadual do Meio Ambiente.