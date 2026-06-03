Dom Pedrito abre ambulatório noturno para pacientes com sintomas gripais

A prefeitura de Dom Pedrito iniciou, na segunda-feira uma nova estratégia para reforçar o atendimento à população durante o período de maior circulação de síndromes gripais. A ação integra a campanha Dom Pedrito Contra a Gripe e contará com um ambulatório especial para atendimento de pacientes com sintomas gripais em horário noturno.
A estrutura funcionará de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, em frente ao Pronto Atendimento Municipal, na rua Duque de Caxias, esquina com rua Coronel Urbano das Chagas. O objetivo é oferecer uma alternativa de atendimento justamente no período em que as unidades básicas de saúde já estão fechadas, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.
O ambulatório contará com médicos, enfermeiros e equipe multiprofissional para realizar triagem, avaliação e, quando necessário, medicação dos pacientes. No local serão atendidos pacientes com sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo, coriza, tosse e dor de garganta. Casos considerados mais graves serão encaminhados ao Pronto-Socorro para atendimento especializado.
O prefeito Guiga reforça que a vacinação contra a gripe é uma medida fundamental para prevenir complicações e casos graves da doença. “Nosso objetivo é desafogar outros serviços de saúde e garantir atendimento mais rápido e adequado à população durante o outono e inverno, que é quando temos o aumento de casos de doenças respiratórias”, reforçou o prefeito, enfatizando que a vacina contra a gripe está disponível para todos os públicos no município.
A prefeitura de Dom Pedrito iniciou, na segunda-feira uma nova estratégia para reforçar o atendimento à população durante o período de maior circulação de síndromes gripais. A ação integra a campanha Dom Pedrito Contra a Gripe e contará com um ambulatório especial para atendimento de pacientes com sintomas gripais em horário noturno.
A estrutura funcionará de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, em frente ao Pronto Atendimento Municipal, na rua Duque de Caxias, esquina com rua Coronel Urbano das Chagas. O objetivo é oferecer uma alternativa de atendimento justamente no período em que as unidades básicas de saúde já estão fechadas, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.
O ambulatório contará com médicos, enfermeiros e equipe multiprofissional para realizar triagem, avaliação e, quando necessário, medicação dos pacientes. No local serão atendidos pacientes com sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo, coriza, tosse e dor de garganta. Casos considerados mais graves serão encaminhados ao Pronto-Socorro para atendimento especializado.
O prefeito Guiga reforça que a vacinação contra a gripe é uma medida fundamental para prevenir complicações e casos graves da doença. “Nosso objetivo é desafogar outros serviços de saúde e garantir atendimento mais rápido e adequado à população durante o outono e inverno, que é quando temos o aumento de casos de doenças respiratórias”, reforçou o prefeito, enfatizando que a vacina contra a gripe está disponível para todos os públicos no município.