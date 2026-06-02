Prefeitura de Getúlio Vargas lança concurso com salários de até R$ 20,9 mil

As oportunidades contemplam cargos como agente de controle interno, arquiteto e urbanista, assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, engenheiro civil, médico, nutricionista, psicólogo, professores de diferentes áreas, fiscal ambiental, agente comunitário de saúde, auxiliar de professor, motorista, operador de máquinas, vigilante, entre outros. A carga horária semanal varia de 20h a 40h e os salários vão de R$ 1.712,75 a R$ 20.976,09.
As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de junho, pelo site da Fundatec (fundatec.org.br). O edital completo está disponível no mesmo endereço eletrônico. O valor das inscrições varia de R$ 80 a R$ 140 e a data provável de aplicação das provas é 5 de julho