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Publicada em 02 de Junho de 2026 às 15:10

Prefeitura de Getúlio Vargas lança concurso com salários de até R$ 20,9 mil

As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de junho

As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de junho

PREFEITURA DE GETÚLIO VARGAS/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
Estão abertas as inscrições para o concurso público da prefeitura de Getúlio Vargas, destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos de níveis Superior, Técnico, Médio e Fundamental. Realizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), o certame oferece 54 vagas imediatas, além de cadastro reserva.
Estão abertas as inscrições para o concurso público da prefeitura de Getúlio Vargas, destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos de níveis Superior, Técnico, Médio e Fundamental. Realizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), o certame oferece 54 vagas imediatas, além de cadastro reserva.
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As oportunidades contemplam cargos como agente de controle interno, arquiteto e urbanista, assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, engenheiro civil, médico, nutricionista, psicólogo, professores de diferentes áreas, fiscal ambiental, agente comunitário de saúde, auxiliar de professor, motorista, operador de máquinas, vigilante, entre outros. A carga horária semanal varia de 20h a 40h e os salários vão de R$ 1.712,75 a R$ 20.976,09.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de junho, pelo site da Fundatec (fundatec.org.br)O edital completo está disponível no mesmo endereço eletrônico. O valor das inscrições varia de R$ 80 a R$ 140 e a data provável de aplicação das provas é 5 de julho

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