Colégio de Passo Fundo faz ação solidário no Corpus Christi

A iniciativa tem como objetivo beneficiar instituições assistenciais de Passo Fundo. As doações serão incorporadas ao tradicional tapete de Corpus Christi
Além da campanha solidária, estudantes participam da produção de tapetes artísticos inspirados na espiritualidade cristã e na presença de Jesus no cotidiano. A atividade é conduzida pelas professoras de Artes e utiliza materiais como areia colorida e elementos da natureza, valorizando a criatividade, a expressão artística e o significado da celebração religiosa.
A montagem dos tapetes ocorre a partir das 7h30, no pátio do colégio. Em caso de chuva, a atividade será transferida para a capela da instituição.