Flores da Cunha terá mais de 60 tapetes coloridos para o Corpus Christi

Reconhecido pelos tradicionais tapetes de serragem colorida, confeccionados por dezenas de entidades e voluntários, o Corpus Christi de Flores da Cunha ganha, neste ano, um significado ainda mais especial. Mais do que nunca, a celebração se torna um verdadeiro espetáculo comunitário, marcado pela união, pela fé e pela solidariedade.
Em 2026, serão confeccionados 62 tapetes por cerca de 50 entidades
, reforçando o envolvimento local. Os tapetes abordarão temas como a Eucaristia, a Campanha da Fraternidade, o lema paroquial, homenagens a Frei Salvador e também a identidade de Flores da Cunha como Capital Nacional da Vindima e maior produtora de vinhos do Brasil. Alguns desenhos também foram readequados em homenagem à Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, atingida recentemente por um incêndio
.
Entre as novidades desta edição está a ampliação do mapa dos tapetes, permitindo a participação de mais entidades e tornando o trajeto ainda mais representativo e visualmente impactante para moradores e visitantes. Além da programação religiosa, o evento contará novamente com o Festival Vinhos e Menarosto, realizado na Praça da Bandeira, valorizando a cultura italiana, a gastronomia típica e os vinhos produzidos no município.
Neste ano, o festival também ganha um novo significado, tornando-se um gesto coletivo de solidariedade e reconstrução. Parte da arrecadação obtida com a comercialização do menarosto e das bebidas será destinada à reconstrução da Igreja Matriz, por meio da chave Pix da Associação Comunitária Fenavindima. O festival ocorre nos dias 4, 6 e 7 de junho, com comercialização de vinhos, porções de menarosto e shows.
A confecção dos tapetes no entorno da Praça da Bandeira inicia na quarta-feira (3). Já na quinta-feira (4) ocorre a missa solene em frente à Igreja Matriz, seguida da tradicional procissão de Corpus Christi, além da caminhada e missa campal no Eremitério Frei Salvador. O fim de semana também será marcado pela valorização do turismo local. O Corpus Christi de Flores da Cunha é marcado pelo espírito comunitário, pelo trabalho coletivo e pela dedicação de voluntários, entidades e famílias inteiras que ajudam a construir uma tradição passada de geração em geração.