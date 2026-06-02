Museu da UCS amplia acervo de animais taxidermizados

Com a proposta de intensificar ações educativas e projetos com foco na conscientização ambiental, o Museu de Ciências Naturais da Universidade de Caxias do Sul (UCS) ampliou seu acervo de animais taxidermizados com o recebimento de 37 novos espécimes. A coleção conta agora com mais de 100 exemplares, entre mamíferos, aves e répteis, todos vitimados por ações antrópicas, como atropelamento, caça, envenenamento e outras formas de interferência provocadas, direta ou indiretamente, pelo homem.

A partir da exposição desses animais, seja permanente ou de forma itinerante, a equipe do Museu busca incentivar a reflexão sobre o impacto causado pela interferência humana na fauna silvestre da região. As peças taxidermizadas, novas ou restauradas, permitiram a renovação dos dioramas do local e a ampliação de outras ações de extensão, em especial as vinculadas ao Programa de Extensão da Educação Superior na Pós-Graduação, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). É através do programa que são custeados os trabalhos de taxidermização, realizados pelo especialista Emerson Boaventura, paulista radicado no Rio Grande do Sul e referência nacional nesses procedimentos.

“Maior e mais atraente, o acervo possibilita novas abordagens pedagógicas durante as visitas monitoradas. O Projeto Ciência na Comunidade seguirá forte, e já existem edições programadas para as cidades de Canela e Antônio Prado, e também para a Feira do Livro de Caxias do Sul, no segundo semestre deste ano”, comemora o coordenador do espaço, professor Guilherme Brambatti Guzzo. Entre as novas iniciativas está o projeto Laboratório da Natureza, com previsão de estreia dia 27 de junho. O tema dessa primeira edição será A Mata de Araucária e o Pinhão.

A Universidade de Caxias do Sul mantém parcerias com o Comando Ambiental da Brigada Militar e a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), entre outras instituições, para o recebimento de animais vítimas de ações antrópicas. Os encaminhamentos são direcionados, conforme o caso (atendimento veterinário, reabilitação, acolhimento, acervo didático), ao Instituto Hospitalar Veterinário, ao Zoo da UCS ou ao Museu de Ciências Naturais.

Além de receber visitas semanais de grupos escolares, a equipe do Museu de Ciências Naturais da UCS realiza, desde 2021, o projeto Ciência na Comunidade, iniciativa que visa democratizar o acesso da comunidade a atividades sobre ciências, biodiversidade e educação ambiental a partir de exposições itinerantes em espaços públicos. “Temos alcançado milhares de pessoas todos os anos com nossas atividades de extensão e, apesar de ser difícil mensurar o quanto conseguimos sensibilizar as pessoas a respeito do impacto humano no ambiente, creio que temos feito alguns avanços”, destaca o coordenador Guilherme Brambatti Guzzo.