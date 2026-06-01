Feipet movimenta o setor esta semana, em Novo Hamburgo

A Feipet - Feira de Negócios para Animais de Estimação 2026 já tem definida a programação de conteúdo da próxima edição, que acontece nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. Entre os dias 7 e 9 de junho, sempre a partir das 13h, a feira reunirá profissionais do setor pet e veterinário para uma série de palestras, debates e atrações voltadas à medicina veterinária, gestão, marketing, comportamento animal e tendências de mercado.
A coordenadora da Feipet, Camila Cruz destaca a importância do conteúdo técnico dentro da feira. “A Feipet vai muito além da geração de negócios. Nosso propósito também é promover conhecimento, atualização e conexões que contribuam para a evolução do mercado pet e veterinário. Reunimos profissionais e especialistas que trazem temas atuais e relevantes para quem busca crescimento, inovação e qualificação dentro do setor”, pontua.
Entre os grandes destaques desta edição da Feipet está o VetT360, espaço dedicado ao conteúdo técnico e estratégico para profissionais do setor veterinário, reunindo palestras gratuitas sobre experiência do cliente, marketing digital, dermatologia veterinária, comportamento felino, posicionamento de marcas e expansão empresarial.
Paralelamente à programação técnica, a feira recebe mais uma edição do Groom Sul, campeonato de tosa que realiza competições diárias. Reconhecida no segmento de estética animal e celebrando 10 anos em 2026, a competição reúne groomers iniciantes e profissionais em disputas que avaliam técnica, criatividade, acabamento e apresentação.