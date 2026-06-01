Festa do Pinhão ocorre este mês em São Francisco de Paula

A 27ª Festa do Pinhão de São Francisco de Paula estará repleto de atrações culturais e gastronomia com receitas que terão o pinhão como ingrediente principal. De 18 a 21 de junho, o tradicional evento, que será realizado pelo segundo ano consecutivo no Centro Municipal de Eventos, vai transformar São Chico na capital gaúcha do pinhão.
A programação da festa, que terá entrada gratuita, contará com atrações musicais de renome, como Bruno & Barreto; Nenhum de Nós; Duca Leindecker; Atitude 67, entre outros. Seguindo a tradição do evento, haverá distribuição gratuita de pinhão cozido para o público. Além dos shows, serão atrativos da festa apresentações culturais locais, com destaque para números de dança e invernadas artísticas.
Também haverá ampla área de alimentação, venda de bebidas, com destaque para o quentão e cervejas artesanais de São Chico, além de espaço kids, comercialização de produtos das agroindústrias familiares, do artesanato e do comércio varejista. A programação contará ainda com o Festival Gastronômico do Queijo Artesanal Serrano, organizado pela Emater, Exposição Temática - Tropeirismo e a Fun Fest Copa do Mundo, com a transmissão ao vivo do jogo Brasil x Haiti no telão do evento. A organização do evento espera um público de, no mínimo, 40 mil pessoas nos quatro dias de evento.