Comércio do Vale do Rio Pardo vive expectativa pelo Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados deve movimentar o comércio regional nas próximas semanas e reforçar a importância da data para diferentes segmentos do varejo e do setor de serviços. Pesquisa divulgada pela Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) aponta que 51,7% dos gaúchos pretendem comprar presentes neste ano, com gasto médio estimado em R$ 303,08 por consumidor.
A avaliação do Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP) é de que o cenário também se reflete no Vale do Rio Pardo, especialmente em municípios com forte presença do comércio e da gastronomia. Além das lojas, restaurantes, hotéis, cafeterias e espaços de experiências também devem registrar aumento na movimentação durante o período.
Conforme a pesquisa, 75,6% pretendem pesquisar ofertas e comparar preços antes de definir os presentes, principalmente pela internet. Entre os itens mais procurados aparecem vestuário, citado por 40,5% dos entrevistados, seguido por perfumes e cosméticos, calçados e chocolates. Outro dado relevante aponta que 81,6% das compras devem ocorrer na semana que antecede a data, cenário que tradicionalmente intensifica o fluxo no comércio.
Na avaliação do presidente do Sindilojas-VRP, Mauro Spode, o comportamento observado no levantamento dialoga diretamente com o perfil do consumidor regional. “O Vale do Rio Pardo possui um comércio diversificado e uma forte cultura de valorização das datas comemorativas. Mesmo em um cenário econômico mais cauteloso, existe disposição para celebrar e buscar presentes que tenham significado”, observa Spode. Segundo ele, a chegada antecipada do frio também contribui para estimular as vendas ligadas à estação. “O consumidor começa a procurar produtos de inverno, itens de autocuidado e opções ligadas ao conforto e ao bem-estar. Isso ajuda a criar um ambiente favorável para o comércio e para os serviços”, acrescenta.
Além das compras, a pesquisa também aponta crescimento na intenção de consumo ligado ao lazer e à gastronomia. Entre os entrevistados, 61,3% afirmaram que pretendem realizar alguma comemoração especial no Dia dos Namorados, principalmente com almoços e jantares fora de casa. O gasto médio previsto para essas experiências é de R$ 333,19. “O período acaba movimentando diferentes áreas da economia local. Restaurantes, hotéis, cafeterias e espaços de entretenimento também se beneficiam deste movimento, especialmente em municípios que possuem uma oferta diversificada de serviços e experiências”, complementa Spode.