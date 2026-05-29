Fenarroz e Feipet são destaques em eventos no Interior do RS esta semana

Cidades do Interior de Estado contam com programação diversa de eventos nesta semana. Com feiras voltadas desde ao agronegócio até a economia circular, além de exibições de filmes infantis e festivais de música. Confira abaixo programação para o início do mês de junho, do dia 1º a 7.
Semana da Sustentabilidade e Brique da Vila Belga - Santa Maria
Evento contará com feiras de produtos sustentáveis e oficinas voltadas à economia circular
Sesc Santa Maria/Divulgação/Cidades
A Semana da Sustentabilidade será realizada de 1º a 5 de junho, no Royal Plaza Shopping, em Santa Maria, com programação gratuita voltada à economia circular, criatividade e empreendedorismo feminino. Durante a semana, o shopping terá uma feira das 10h às 22h, com participação de 25 expositores. Além disso, o evento contará com oficinas voltadas a customização de roupas, produção artesanal e reaproveitamento de materiais. O encerramento do evento será realizado no dia 5 de junho, data em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente
Já o Brique da Vila Belga é um evento fixo no município de Santa Maria e acontece mensalmente, todo primeiro e terceiro domingo de cada mês. Em junho, o brique será realizado nos dias 7 e 21, com expositores de produtos artesanais, gastronomia, brechós, sebos e antiguidades. O brique inicia às 14h30 e vai até às 18h30, com entrada gratuita.
Brique da Vila Belga acontece mensalmente em Santa Maria
Ariéli Ziegler/Prefeitura de Santa Maria/Divulgação/Cidades
CineSesc, em Ijuí
CineSesc irá exibir filmes infantis como "A Colmeia de Aziza" de forma gratuita em Ijuí
Sesc Ijuí/Divulgação/Cidades
Em Ijuí, o CineSesc irá exibir sessões gratuitas de filmes infantojuvenis no Teatro Sesc nos dias 2 e 3 de junho. Na terça-feira (2), às 9h, será exibido o documentário “Amazônia, a Nova Minamata?”, dirigido por Jorge Bodanzky e que aborda os impactos do garimpo ilegal em territórios indígenas. Já na quarta-feira (3), às 9h e às 14h, o público poderá assistir o curta-metragem “A Colmeia de Aziza”, dirigido por Rodrigo França. Os ingressos são gratuitos mediante agendamento prévio na sede do Sesc Ijuí
26° Fenarroz - Cachoeira do Sul
Feira Nacional do Arroz acontece em Cachoeira do Sul a partir do dia 2 de junho
Fenarroz/Reprodução/Cidades
A próxima edição da Feira Nacional do Arroz (Fenarroz) acontece do dia 2 até 7 de junho, no Parque da Fenarroz, Cachoeira do Sul. A feira agrícola é considerada um dos maiores eventos de orizícolas da América Latina, com exposições de produtos para comércio em geral, assim como voltadas ao agronegócio. A feira também tem programação cultural, com shows de pagode e sertanejo. O acesso ao evento inicia às 10h, com encerramento às 22h.
Cambará Jazz Festival - Cambará do Sul
Festival contará com sete shows gratuitos na Rua Coberta da cidade, incluindo do trio Renato Borghetti
Mitch Conrad/Divulgação/Cidades
Com programação cultural na Rua Coberta de Cambará do Sul, o Cambará Jazz Festival acontece nos dias 5 e 6 de junho, a partir das 19h. Ao todo são sete shows no festival, com nomes nacionais e internacionais. O line-up conta com diferentes formações e artistas de diversas linguagens musicais, abrigando gêneros que vão do jazz ao blues e o choro. No primeiro dia de evento, quatro bandas se apresentam em Cambará, já no segundo e último dia o público poderá conferir três grupos que fazem homenagem a cantores como Stevie Wonder, Beatles e George Benson.
Feipet 2026 - Novo Hamburgo
Evento acontece em Novo Hamburgo dos dias 7 a 9 de junho
Feipet/Reprodução/Cidades
A Feira de Negócios para Animais de Estimação acontece em Novo Hamburgo de 7 a 9 de junho, das 13h às 20 horas. O evento tem como objetivo reunir profissionais, empresas, estudantes em uma programação voltada à geração de negócios, atualização profissional e apresentação de tendências do setor. Entre os grandes destaques desta edição está o VET360, um espaço que reunirá palestras sobre comportamento animal, experiência do cliente, posicionamento digital e crescimento de negócios veterinários. O ingresso para participação será a doação de 1kg de ração para cães ou gatos. A expectativa da organização é receber cerca de 8 mil visitantes durante os três dias de evento.