Polo da Feevale passa para novo endereço em Nova Petrópolis

A partir do dia 1º de junho, o polo da Universidade Feevale em Nova Petrópolis passa a funcionar em novo endereço. O espaço fica localizado na avenida 15 de Novembro, 664, no centro da cidade, em uma estrutura planejada para qualificar o atendimento aos estudantes e à comunidade.
Com cerca de 150 metros quadrados, o novo polo contará com sala de estudos individual e em grupo, recepção, copa e laboratório de informática. Todos os ambientes são climatizados. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 13h15 às 21h, e aos sábados, das 9h às 12h.
Segundo a diretora de Educação a Distância, Isabel Cristina Cezar da Rosa, a mudança de endereço tem como objetivo proporcionar mais comodidade, acessibilidade e qualidade aos alunos e à comunidade regional. “O novo espaço foi pensado para proporcionar um ambiente mais acolhedor, confortável e adequado às atividades acadêmicas, além de facilitar o acesso dos alunos e da comunidade”, afirma, acrescentando que a iniciativa quer aproximar ainda mais a Instituição da comunidade regional.
A partir do dia 1º de junho, o polo da Universidade Feevale em Nova Petrópolis passa a funcionar em novo endereço. O espaço fica localizado na avenida 15 de Novembro, 664, no centro da cidade, em uma estrutura planejada para qualificar o atendimento aos estudantes e à comunidade.
Com cerca de 150 metros quadrados, o novo polo contará com sala de estudos individual e em grupo, recepção, copa e laboratório de informática. Todos os ambientes são climatizados. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 13h15 às 21h, e aos sábados, das 9h às 12h.
Segundo a diretora de Educação a Distância, Isabel Cristina Cezar da Rosa, a mudança de endereço tem como objetivo proporcionar mais comodidade, acessibilidade e qualidade aos alunos e à comunidade regional. “O novo espaço foi pensado para proporcionar um ambiente mais acolhedor, confortável e adequado às atividades acadêmicas, além de facilitar o acesso dos alunos e da comunidade”, afirma, acrescentando que a iniciativa quer aproximar ainda mais a Instituição da comunidade regional.