Concurso para nova marca da Serra Gaúcha tem inscrições abertas

O concurso colaborativo para criação da marca da Serra Gaúcha tem novo prazo para inscrições de projetos. A iniciativa, coordenada pela Somos.RS, juntamente do G30 Serra Gaúcha e da Atria Design e Inovação, receberá trabalhos até o dia 28 de junho por meio do site (marcaserragaucha.com.br), no qual também constam mais informações.
O objetivo da ação é unificar as microrregiões Uva e Vinho, Hortênsias e Campos de Cima da Serra, promovendo o turismo local, os negócios e produtos locais, com pilares claros: conectar, proteger, promover e monetizar. Com um processo amplo e colaborativo, o projeto une mais de 20 organizações setoriais e 10 prefeituras municipais. O concurso é direcionado para participação de designers, publicitários, estudantes e criativos em geral.
Para o fundador da Somos.RS e do G30 Serra Gaúcha e do G30 Porto Alegre, Thomas Fontana, este processo de cocriação da marca aumentará o número de milhões de turistas anuais da região. “Trata-se de algo histórico que está acontecendo. Não é apenas um logo ou uma marca, é um selo perene, versátil e confiável, que agrega valor e representa o orgulho, a autenticidade e a prosperidade regional. Este concurso é a oportunidade para criativos colocarem o talento e a sua visão na identidade de um território icônico”, afirma.
O júri técnico selecionará até 10 semifinalistas. Após, o processo inclui um workshop de co-criação e votação popular, para que no dia 12 de novembro, no Festuris Gramado - a maior feira do setor de turismo - o projeto vencedor seja conhecido e divulgado. Após, a marca definida estreará sua primeira campanha midiática.
Os critérios priorizam representatividade regional (30%), originalidade (25%), versatilidade (25%) e conceito estratégico (20%). Além disso, os prêmios somam R$ 60 mil. Para o primeiro colocado, R$ 30 mil; para o segundo, R$ 20 mil; e para o terceiro, R$ 10 mil.
O concurso colaborativo para criação da marca da Serra Gaúcha tem novo prazo para inscrições de projetos. A iniciativa, coordenada pela Somos.RS, juntamente do G30 Serra Gaúcha e da Atria Design e Inovação, receberá trabalhos até o dia 28 de junho por meio do site (marcaserragaucha.com.br), no qual também constam mais informações.
O objetivo da ação é unificar as microrregiões Uva e Vinho, Hortênsias e Campos de Cima da Serra, promovendo o turismo local, os negócios e produtos locais, com pilares claros: conectar, proteger, promover e monetizar. Com um processo amplo e colaborativo, o projeto une mais de 20 organizações setoriais e 10 prefeituras municipais. O concurso é direcionado para participação de designers, publicitários, estudantes e criativos em geral.
Para o fundador da Somos.RS e do G30 Serra Gaúcha e do G30 Porto Alegre, Thomas Fontana, este processo de cocriação da marca aumentará o número de milhões de turistas anuais da região. “Trata-se de algo histórico que está acontecendo. Não é apenas um logo ou uma marca, é um selo perene, versátil e confiável, que agrega valor e representa o orgulho, a autenticidade e a prosperidade regional. Este concurso é a oportunidade para criativos colocarem o talento e a sua visão na identidade de um território icônico”, afirma.
O júri técnico selecionará até 10 semifinalistas. Após, o processo inclui um workshop de co-criação e votação popular, para que no dia 12 de novembro, no Festuris Gramado - a maior feira do setor de turismo - o projeto vencedor seja conhecido e divulgado. Após, a marca definida estreará sua primeira campanha midiática.
Os critérios priorizam representatividade regional (30%), originalidade (25%), versatilidade (25%) e conceito estratégico (20%). Além disso, os prêmios somam R$ 60 mil. Para o primeiro colocado, R$ 30 mil; para o segundo, R$ 20 mil; e para o terceiro, R$ 10 mil.