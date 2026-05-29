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Publicada em 29 de Maio de 2026 às 00:30

Prefeitura de Alvorada vai construir nova UBS no Jardim Algarve

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Jornal Cidades
A prefeitura de Alvorada anunciou, nesta quinta-feira (28), a construção da nova Unidade Básica de Saúde Terra Nova, no bairro Jardim Algarve. O anúncio foi realizado durante cerimônia na Praça Alto das Acácias, com a presença do prefeito Douglas Martello e do deputado federal Giovani Cherini, que confirmou a destinação de R$ 1 milhão em emenda parlamentar para a obra.
O projeto prevê uma estrutura moderna e ampliada para fortalecer o atendimento da atenção básica e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde na região. A nova unidade contará com 12 consultórios médicos, dois consultórios odontológicos, salão para práticas integrativas, ampla recepção com cerca de 80 metros quadrados e um pátio interno privativo de aproximadamente 170 metros quadrados.
O espaço também terá corredores amplos, ambientes planejados para garantir mais acessibilidade, melhor circulação e maior conforto para pacientes e profissionais, além de iluminação natural abundante ao longo do ano.
A proposta busca oferecer uma estrutura mais moderna, acolhedora e funcional para atender uma das regiões que mais cresceram nos últimos anos em Alvorada, ampliando a capacidade de atendimento da rede pública municipal.
A prefeitura de Alvorada anunciou, nesta quinta-feira (28), a construção da nova Unidade Básica de Saúde Terra Nova, no bairro Jardim Algarve. O anúncio foi realizado durante cerimônia na Praça Alto das Acácias, com a presença do prefeito Douglas Martello e do deputado federal Giovani Cherini, que confirmou a destinação de R$ 1 milhão em emenda parlamentar para a obra.
O projeto prevê uma estrutura moderna e ampliada para fortalecer o atendimento da atenção básica e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde na região. A nova unidade contará com 12 consultórios médicos, dois consultórios odontológicos, salão para práticas integrativas, ampla recepção com cerca de 80 metros quadrados e um pátio interno privativo de aproximadamente 170 metros quadrados.
O espaço também terá corredores amplos, ambientes planejados para garantir mais acessibilidade, melhor circulação e maior conforto para pacientes e profissionais, além de iluminação natural abundante ao longo do ano.
A proposta busca oferecer uma estrutura mais moderna, acolhedora e funcional para atender uma das regiões que mais cresceram nos últimos anos em Alvorada, ampliando a capacidade de atendimento da rede pública municipal.

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