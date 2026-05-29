Prefeitura de Alvorada vai construir nova UBS no Jardim Algarve

O projeto prevê uma estrutura moderna e ampliada para fortalecer o atendimento da atenção básica e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde na região. A nova unidade contará com 12 consultórios médicos, dois consultórios odontológicos, salão para práticas integrativas, ampla recepção com cerca de 80 metros quadrados e um pátio interno privativo de aproximadamente 170 metros quadrados.
O espaço também terá corredores amplos, ambientes planejados para garantir mais acessibilidade, melhor circulação e maior conforto para pacientes e profissionais, além de iluminação natural abundante ao longo do ano.
A proposta busca oferecer uma estrutura mais moderna, acolhedora e funcional para atender uma das regiões que mais cresceram nos últimos anos em Alvorada, ampliando a capacidade de atendimento da rede pública municipal.