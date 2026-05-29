Três hospitais universitários do RS terão mutirão neste fim de semana

Os Hospitais Universitários Federais do Rio Grande do Sul integrantes da Rede HU Brasil realizam, no sábado (30), mais uma edição do mutirão de atendimentos voltados à ampliação do acesso a consultas, exames e procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A ação ocorre simultaneamente nos 45 hospitais universitários federais da rede, em parceria com o programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde.
No Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel), a previsão é realizar mais de 370 atendimentos e procedimentos em diferentes áreas da assistência, além de ações de ensino, pesquisa e promoção da saúde.
A programação inclui 40 mamografias, 80 tomografias, 20 exames de raios-X, 20 ecografias, sete colonoscopias, sete endoscopias, oito audiometrias, 20 espirometrias, 30 atendimentos em odontopediatria, 10 consultas em Reumatologia, cinco procedimentos em Dermatologia e 20 procedimentos cirúrgicos para retirada de lesões de pele. Também estão previstos exames laboratoriais para 120 pacientes idosos, totalizando 1.854 exames. Além da assistência, a programação inclui ações multiprofissionais em salas de espera, com orientações de equipes de Nutrição e Educação Física sobre hábitos saudáveis e promoção da saúde.
No Hospital Universitário Miguel Riet Corrêa Jr., da Universidade Federal do Rio Grande (HU-Furg), estão previstos 255 atendimentos e procedimentos. Serão realizadas 115 consultas ambulatoriais em Endocrinologia, Oftalmologia, Dermatologia, Infectologia e Enfermagem, além de 30 procedimentos de cirurgias ambulatoriais em parceria com a Liga Interdisciplinar de Cirurgia (LIC). Na área de apoio diagnóstico e terapêutico, estão previstas 14 ressonâncias magnéticas, 40 tomografias computadorizadas, 24 mamografias, 20 ultrassonografias, além de seis endoscopias e seis colonoscopias.
Já no Hospital Universitário de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria (HUSM-UFSM) estão previstos 326 atendimentos, sendo 19 cirurgias, 181 exames diagnósticos e 126 consultas médicas e multiprofissionais. As cirurgias serão realizadas nas áreas de Ginecologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Ortopedia e Cirurgia Oncológica.
Os Hospitais Universitários Federais do Rio Grande do Sul integrantes da Rede HU Brasil realizam, no sábado (30), mais uma edição do mutirão de atendimentos voltados à ampliação do acesso a consultas, exames e procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A ação ocorre simultaneamente nos 45 hospitais universitários federais da rede, em parceria com o programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde.
No Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel), a previsão é realizar mais de 370 atendimentos e procedimentos em diferentes áreas da assistência, além de ações de ensino, pesquisa e promoção da saúde.
A programação inclui 40 mamografias, 80 tomografias, 20 exames de raios-X, 20 ecografias, sete colonoscopias, sete endoscopias, oito audiometrias, 20 espirometrias, 30 atendimentos em odontopediatria, 10 consultas em Reumatologia, cinco procedimentos em Dermatologia e 20 procedimentos cirúrgicos para retirada de lesões de pele. Também estão previstos exames laboratoriais para 120 pacientes idosos, totalizando 1.854 exames. Além da assistência, a programação inclui ações multiprofissionais em salas de espera, com orientações de equipes de Nutrição e Educação Física sobre hábitos saudáveis e promoção da saúde.
No Hospital Universitário Miguel Riet Corrêa Jr., da Universidade Federal do Rio Grande (HU-Furg), estão previstos 255 atendimentos e procedimentos. Serão realizadas 115 consultas ambulatoriais em Endocrinologia, Oftalmologia, Dermatologia, Infectologia e Enfermagem, além de 30 procedimentos de cirurgias ambulatoriais em parceria com a Liga Interdisciplinar de Cirurgia (LIC). Na área de apoio diagnóstico e terapêutico, estão previstas 14 ressonâncias magnéticas, 40 tomografias computadorizadas, 24 mamografias, 20 ultrassonografias, além de seis endoscopias e seis colonoscopias.
Já no Hospital Universitário de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria (HUSM-UFSM) estão previstos 326 atendimentos, sendo 19 cirurgias, 181 exames diagnósticos e 126 consultas médicas e multiprofissionais. As cirurgias serão realizadas nas áreas de Ginecologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Ortopedia e Cirurgia Oncológica.