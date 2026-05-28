Estância Velha tem 82 casos confirmados de esporotricose

A prefeitura de Estância Velha alerta a comunidade para os cuidados com a esporotricose, doença que tem registrado surtos e aumento significativo de casos em municípios da Região Metropolitana. Em Estância Velha, a doença também já está presente e exige atenção da população, principalmente em relação aos gatos com acesso à rua.
Somente através do acompanhamento realizado pelo Departamento de Bem-Estar Animal já foram registrados 82 casos no município, número que pode ser ainda maior devido à subnotificação. Atualmente, o bairro com maior incidência é o Rincão dos Ilhéus. Até então, 12 gatos diagnosticados com esporotricose foram encontrados.
A esporotricose é uma micose causada por fungos. A enfermidade afeta humanos e animais, principalmente gatos. A transmissão para humanos acontece principalmente através de arranhões, mordidas ou contato direto com feridas e secreções de gatos infectados.
Nos humanos, a doença costuma provocar nódulos avermelhados que evoluem para feridas, principalmente nas mãos, braços, pernas, pés e rosto. Muitas vezes, as lesões aparecem alinhadas pelo corpo acompanhando os vasos linfáticos. Também podem surgir sintomas como febre, dores articulares e aumento dos gânglios. Nos gatos, os sinais mais comuns são feridas profundas no rosto, nariz, orelhas e patas, que podem se espalhar pelo corpo. O animal também pode apresentar emagrecimento, perda de apetite, espirros e secreção nasal.